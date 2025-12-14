Motor Lublin – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. To zaległy pojedynek w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w niedzielę o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?

Motor Lublin zmierzy się z Jagiellonią Białystok w zaległej 3. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze z Lubelszczyzny mają 20 punktów i zajmują 15. miejsce, tuż nad strefą spadkową. Natomiast goście z Podlasia zgromadzili 28 oczek, plasując się na 4. pozycji. Spotkanie zapowiada się więc jako starcie zespołu walczącego o utrzymanie z drużyną aspirującą do podium. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w niedzielę, 14 grudnia o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV

Starcie Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 3.

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok: stream online

Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

