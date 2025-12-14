REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Motor Lublin – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?
Motor Lublin zmierzy się z Jagiellonią Białystok w zaległej 3. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze z Lubelszczyzny mają 20 punktów i zajmują 15. miejsce, tuż nad strefą spadkową. Natomiast goście z Podlasia zgromadzili 28 oczek, plasując się na 4. pozycji. Spotkanie zapowiada się więc jako starcie zespołu walczącego o utrzymanie z drużyną aspirującą do podium. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w niedzielę, 14 grudnia o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Motor Lublin – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV
Starcie Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 3.
Motor Lublin – Jagiellonia Białystok: stream online
Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online.
Kto wygra?
- Motor 0%
- Padnie remis 0%
- Jagiellonia 100%
1+ Votes
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 17:30.
