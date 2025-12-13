Motor Lublin – Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. To zaległe starcie w ramach 3. kolejki naszej ligi. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w nadchodzącą niedzielę, czyli 14 grudnia, o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Motor Lublin podejmie Jagiellonię Białystok w zaległym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy, próbując poprawić swoją sytuację w tabeli. Drużyna z Lubelszczyzny ma 20 punktów i zajmuje 15. pozycję, tuż nad strefą spadkową. Ekipa Dumy Podlasia z kolei plasuje się wysoko – na 4. lokacie z 28 oczkami, walcząc o miejsce na podium. Spotkanie zapowiada się jako starcie zespołu w potrzebie z drużyną aspirującą do czołówki. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w najbliższą niedzielę, 14 grudnia o godzinie 17:30.

Moim zdaniem to dobry moment na przełamanie dla Jagiellonii Białystok, zwłaszcza że Motor Lublin także nie zachwyca formą. Goście z Podlasia mają szansę wykorzystać słabszą dyspozycję rywala oraz sięgnąć po zwycięstwo. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

W meczu Motor Lublin – Jagiellonia Białystok ekipa gospodarzy będzie musiała radzić sobie bez Kacpra Plichty. W drużynie gości wszyscy piłkarze są dostępni i gotowi do gry. Obie ekipy przystąpią więc do nadchodzącego spotkania w niemal pełnych składach.

Kontuzje i zawieszenia Motor Lublin Zawodnik Powrót Kacper Plichta Uraz mięśnia Nieznany

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Motor Lublin w ostatnich dwóch kolejkach PKO BP Ekstraklasy zdobył tylko jeden punkt, przegrywając 0:1 z Arką Gdynia i remisując 1:1 z Legią Warszawa. Jagiellonia Białystok także przeżywa trudny okres – uległa Bruk-Betowi Termalice Nieciecza 1:2 w lidze oraz odpadła z Pucharu Polski po porażce 1:3 z GKS-em Katowice. Zatem obie drużyny wchodzą w najbliższy mecz po nieudanych seriach.

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok, historia

W bezpośrednich starciach Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok przewagę ma ekipa Żółto-Czerwonych. Poprzednie pięć meczów zakończyło się bowiem dwiema wygranymi drużyny z Podlasia i trzema remisami. Zespół z Lubelszczyzny w tym okresie nie odniósł więc ani jednego zwycięstwa. Jagiellonia wyraźnie dominuje nad Motorem w tej rywalizacji, jeśli weźmiemy pod lupę ostatnie kampanie.

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Motoru Lublin wynosi mniej więcej 2.65, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to około 2.45, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50.

Motor Lublin Jagiellonia Białystok Odds are subject to change. Last updated 11 grudnia 2025 14:12

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Motoru

remisem

zwycięstwem Jagiellonii zwycięstwem Motoru

remisem

zwycięstwem Jagiellonii 0 Votes

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadający się pojedynek między Motorem Lublin a Jagiellonią Białystok oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach zaległej 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w niedzielę, 14 grudnia o godzinie 17:30.

