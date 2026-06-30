Meksyk – Ekwador: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.07.2026)

19:33, 30. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Meksyk – Ekwador: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Współgospodarze mundialu liczą na awans do 1/8 finału turnieju. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tej potyczce już jutro o godzinie 03:00.

Reprezentacja Ekwadoru
Obserwuj nas w
Gordon Donovan / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Ekwadoru

Meksyk – Ekwador: gdzie oglądać?

Meksyk i Ekwador zmierzą się w 1/16 finału mistrzostw świata 2026, walcząc o awans do kolejnej rundy turnieju. Faworytem wydają się współgospodarze mundialu, którzy wygrali grupę A, podczas gdy ekipa z Ameryki Południowej awansowała do fazy pucharowej z trzeciego miejsca w grupie E. Atutem Meksykanów będzie wsparcie licznie zgromadzonych na trybunach kibiców. Początek tej rywalizacji już w najbliższą środę, 1 lipca o godzinie 03:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć jutrzejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Meksyk – Ekwador.

Meksyk – Ekwador: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Meksykiem a Ekwadorem znajdziesz na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Przed mikrofonami usiądą Jan Micygiewicz i Adam Burek.

Meksyk – Ekwador: stream online

Spotkanie w ramach 1/16 finału trwającego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Meksyk – Ekwador: kursy bukmacherskie

Meksyk

Mistrzostwa świata, faza pucharowa |

1 lipca 2026

03:00

2.22
2.90
3.95
Ekwador
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 czerwca 2026 20:05

Meksyk – Ekwador: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Meksyk – Ekwador?

Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.

Kiedy odbędzie się mecz Meksyk – Ekwador?

Początek tego starcia w najbliższą środę (1 lipca) o godzinie 03:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.