Meksyk – Ekwador: gdzie oglądać?
Meksyk i Ekwador zmierzą się w 1/16 finału mistrzostw świata 2026, walcząc o awans do kolejnej rundy turnieju. Faworytem wydają się współgospodarze mundialu, którzy wygrali grupę A, podczas gdy ekipa z Ameryki Południowej awansowała do fazy pucharowej z trzeciego miejsca w grupie E. Atutem Meksykanów będzie wsparcie licznie zgromadzonych na trybunach kibiców. Początek tej rywalizacji już w najbliższą środę, 1 lipca o godzinie 03:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć jutrzejszy pojedynek.
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Meksyk – Ekwador: transmisja w TV
Mecz pomiędzy Meksykiem a Ekwadorem znajdziesz na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Przed mikrofonami usiądą Jan Micygiewicz i Adam Burek.
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Meksyk – Ekwador: stream online
Spotkanie w ramach 1/16 finału trwającego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Meksyk – Ekwador: kursy bukmacherskie
Meksyk – Ekwador: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Początek tego starcia w najbliższą środę (1 lipca) o godzinie 03:00.
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