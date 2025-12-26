Manchester United - Newcastle United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na piątek (26 grudnia) mecz 18. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Manchester United – Newcastle United, gdzie oglądać?

W 18. kolejce Premier League czeka nas wyczekiwany przez cały rok Boxing Day. Tym razem na ten dzień przypadnie zaledwie jedno spotkanie, aczkolwiek jego poziom powinien wynagrodzić kibicom brak większej liczby meczów. Manchester United podejmie na Old Trafford Newcastle United. Kto będzie górą w starciu pretendentów do walki o awans do Ligi Mistrzów? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester United – Newcastle United

Manchester United – Newcastle United, transmisja w TV

SpotkanieManchester United – Newcastle United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Manchester United – Newcastle United, transmisja online

Mecz 18. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru United i Newcastle United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Manchester United – Newcastle United, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Newcastle United Wygrana Manchesteru United 11%

Remis 44%

Wygrana Newcastle United 44% 9+ Votes

Manchester United – Newcastle United, kursy bukmacherskie

W spotkaniu na Old Trafford nie będzie zdecydowanego faworyta, co potwierdzają kursy bukmacherów. Wygraną Manchesteru United można zagrać po kursie 2.70. Z kolei sukces Newcastle United odpowiada współczynnikowi 2.65. Remis oznacza kurs 3.70.

Manchester United Newcastle 2.70 3.70 2.70 Odds are subject to change. Last updated 26 grudnia 2025 20:48

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Newcastle United? Starcie Manchester United – Newcastle United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Newcastle United? Mecz odbędzie się już w piątek (26 grudnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.