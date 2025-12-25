Manchester United – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź (26.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Manchester United – Newcastle United: typy bukmacherskie

Jedynym tegorocznym spotkaniem Premier League w ramach Boxing Day będzie mecz Manchester United – Newcastle United. Obie drużyny zainteresowane są grą o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Rywalizacja jest zacięta, a różnice punktowe nieduże. Potencjalne zwycięstwo może ważyć jeszcze więcej. Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Manchester United – Newcastle United: ostatnie wyniki

Piłkarze Manchesteru United na święta rozjechali się w przeciętnych humorach. Było to spowodowane porażką w ostatnim ligowym meczu w Birmingham. Czerwone Diabły nawiązały walkę z przeciwnikiem, ale finalnie to Aston Villa zwyciężyła 2:1. Wcześniej gracze Rubena Amorina zdobyli w jednym meczu aż cztery bramki, a mimo tego zaledwie zremisowali z Bournemouth.

Mocnego przeciwnika przed przerwą świąteczną miało też Newcastle United. Drużynie tej przyszło rywalizować z Chelsea. Eddie Howe i spółka tylko częściowo wykorzystali atut własnego boiska, ponieważ zremisowali 2:2. To i tak progres względem ich wcześniejszego występu w Premier League, który zakończył się porażką 0:1 z Sunderlandem.

Manchester United – Newcastle United: historia

W minionym sezonie kluby te grały ze sobą wyłącznie w Premier League, co było dobrą wiadomością dla Manchesteru United. Czerwone Diabły przegrały bowiem wyraźnie obie konfrontacje z Newcastle United. Sroki w Manchesterze zwyciężyły 2:0, a przed własną publicznością aż 4:1.

Manchester United – Newcastle United: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się wyrównanej konfrontacji na Old Trafford. Ich minimalnym faworytem jest Manchester United, którego zwycięstwo wyceniono kursem 2.50. Nieznacznie wyższy współczynnik bukmacherzy proponują na wygraną Newcastle United (2.65). Z kolei remis wyceniono kursem rzędu 3.40.

Manchester United – Newcastle United: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Newcastle United Wygrana Manchesteru United 100%

Remis 0%

Wygrana Newcastle United 0% 2+ Votes

Manchester United – Newcastle United: przewidywane składy

Manchester United: Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Dalot, Casemiro, Martinez, Dorgu; Mount, Cunha; Sesko

Newcastle United:Pope; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

Manchester United – Newcastle United: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Newcastle United odbędzie się w piątek (26 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

