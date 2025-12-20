Manchester City - West Ham United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (20 grudnia) mecz 17. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Phil Foden

Manchester City – West Ham United, gdzie oglądać?

W 17. kolejce Premier League zobaczymy rywalizację z udziałem dwóch uznanych angielskich marek, które budzą uznanie nie tylko na Wyspach Brytyjskich. Manchester City i West Ham United grają jednak o zupełnie inne cele. Drużyna Pepa Guardioli stale żywi nadzieję, że uda im się wejść na pozycję lidera rozgrywek. Z kolei w Londynie dążą do wyjścia ze strefy spadkowej. Kto w sobotę po ostatnim gwizdku sędziego będzie w lepszym humorze? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – West Ham United

Manchester City – West Ham United, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – West Ham United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Artur Kwiatkowski i Michał Gutka.

Manchester City – West Ham United, transmisja online

Mecz 17. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i West Hamu United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester City – West Ham United, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana West Hamu Wygrana Manchesteru City 100%

Remis 0%

Wygrana West Hamu 0% 1+ Votes

Manchester City – West Ham United, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się wygranej Manchesteru City (kurs 1.22). Każdy inny scenariusz byłby odebrany jako spore zaskoczenie, o czym świadczą współczynniki na remis (7.30), a tym bardziej na zwycięstwo West Hamu (11.5).

Manchester City West Ham 1.23 7.90 12.5 Odds are subject to change. Last updated 20 grudnia 2025 14:22

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

