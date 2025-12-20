Manchester City – West Ham United, gdzie oglądać?
W 17. kolejce Premier League zobaczymy rywalizację z udziałem dwóch uznanych angielskich marek, które budzą uznanie nie tylko na Wyspach Brytyjskich. Manchester City i West Ham United grają jednak o zupełnie inne cele. Drużyna Pepa Guardioli stale żywi nadzieję, że uda im się wejść na pozycję lidera rozgrywek. Z kolei w Londynie dążą do wyjścia ze strefy spadkowej. Kto w sobotę po ostatnim gwizdku sędziego będzie w lepszym humorze? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – West Ham United
Manchester City – West Ham United, transmisja w TV
Spotkanie Manchester City – West Ham United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Artur Kwiatkowski i Michał Gutka.
Manchester City – West Ham United, transmisja online
Mecz 17. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i West Hamu United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester City – West Ham United, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy spodziewają się wygranej Manchesteru City (kurs 1.22). Każdy inny scenariusz byłby odebrany jako spore zaskoczenie, o czym świadczą współczynniki na remis (7.30), a tym bardziej na zwycięstwo West Hamu (11.5).
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz odbędzie się już w sobotę (20 grudnia) o godzinie 16:00.
