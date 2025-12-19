Manchester City – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (20.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Ruben Dias

Manchester City – West Ham: typy bukmacherskie

W sobotnie popołudnie w Premier League zaprezentują się pretendujący do mistrzostwa Anglii Manchester City oraz broniący się przed spadkiem West Ham United. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji jako zdecydowany faworyt. Przyjezdni z Londynu nie wygrali na Etihad Stadium od dekady, więc przerwanie tej serii odebrane byłoby jako duża niespodzianka. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Manchester City – West Ham: ostatnie wyniki

Piłkarze Manchesteru City mają za sobą dwa mecze, w których nie dali sobie strzelić gola. Podopieczni Pepa Guardioli zachowali czyste konto w wygranym 3:0 spotkaniu z Crystal Palace, a także w pucharowej konfrontacji z Brentford (2:0). Łącznie Obywatele mają już serię sześciu wygranych meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach.

W zupełnie odmiennych nastrojach jest West Ham, który nie wygrał meczu od zakończenia listopadowej przerwy reprezentacyjnej. Terminarz Młotów był wymagający, ale mimo tego można było spodziewać się więcej po spotkaniach z Bournemouth (2:2) i Brighton (1:1). Punkt udało się jeszcze zdobyć przeciwko Manchesterowi United (1:1).

Manchester City – West Ham: historia

W minionym sezonie kluby te grały ze sobą wyłącznie w Premier League, co było dobrą wiadomością dla West Hamu. Londyńczycy przegrali bowiem wyraźnie obie konfrontacje z Manchesterem City. W Londynie padł wynik 3:1, a w Manchesterze 4:1 dla Obywateli.

Manchester City – West Ham: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy stawiają Manchester City w roli bezdyskusyjnego faworyta sobotniej konfrontacji. Kurs na wygraną gospodarzy to 1.22, przy współczynniku nawet 11.50 na trzy punkty dla West Hamu. Jeżeli uważasz, że drużyny podzielą się punktami, kursy na takie zdarzenie wahają się w granicach 6.60-7.30.

Manchester City – West Ham: kto wygra?

Manchester City – West Ham: przewidywane składy

Manchester City – West Ham: transmisja meczu

Mecz Manchester City – West Ham odbędzie się w sobotę (20 grudnia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

