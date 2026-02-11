Manchester City – Fulham FC: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (11.02.2026)

Manchester City – Fulham, gdzie oglądać?
W 26. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester City – Fulham. Kluby te maja odmienne cele, ponieważ gospodarze nie złożyli broni w walce o mistrzostwo Anglii. Z kolei przyjezdni balansują między górną a dolną połową tabeli. Czy na boisku widoczna będzie różnica blisko dwudziestu punktów? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Manchester City – Fulham, transmisja w TV
Spotkanie Manchester City – Fulham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.
Manchester City – Fulham, transmisja online
Mecz 26. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Fulham będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester City – Fulham, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.38, przy współczynniku 7.80 na wygraną Fulham. Remis wyceniono kursem 5.50.
Mecz odbędzie się już w środę (11 lutego) o godzinie 20:30.
