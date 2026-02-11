Manchester City – Fulham FC: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (11.02.2026)

Manchester City – Fulham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (11 lutego) mecz 26. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Manchester City – Fulham, gdzie oglądać?

W 26. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester City – Fulham. Kluby te maja odmienne cele, ponieważ gospodarze nie złożyli broni w walce o mistrzostwo Anglii. Z kolei przyjezdni balansują między górną a dolną połową tabeli. Czy na boisku widoczna będzie różnica blisko dwudziestu punktów? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – Fulham

Manchester City – Fulham, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Fulham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

Manchester City – Fulham, transmisja online

Mecz 26. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Fulham będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester City – Fulham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.38, przy współczynniku 7.80 na wygraną Fulham. Remis wyceniono kursem 5.50.

Manchester City Fulham 1.39 5.50 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2026 20:10

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Fulham? Spotkanie Manchester City – Fulham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Fulham? Mecz odbędzie się już w środę (11 lutego) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.