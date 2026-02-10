Manchester City – Fulham FC: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Ruben Dias

Manchester City – Fulham: typy bukmacherskie

W 26. kolejce Premier League o dziesiąte ligowe zwycięstwo przed własną publicznością zagra Manchester City. Na Etihad Stadium stawi się Fulham, stąd gospodarze będę uznawani za zdecydowanego faworyta. Ich pierwsza potyczka w tym sezonie pokazała jednak, że Obywatele muszą zachować czujność, ponieważ londyńczycy mają potencjał na sprawienie niespodzianki i odebranie im punktów. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Manchester City – Fulham: ostatnie wyniki

Piłkarze Manchesteru City mają za sobą okres meczów z uznanymi markami w Anglii. Zaczęło się od konfrontacji z Tottenhamem, w której Obywatele wypuścili dwubramkowe prowadzenie i tylko zremisowali 2:2. Lepiej było przeciwko Newcastle United, ponieważ wygrana 3:1 oznaczała awans do finału EFL Cup. Z kolei ostatnio Manchester City odwrócił losy spotkania z Liverpoolem i pokonał rywala 2:1.

Fulham w ostatnich tygodniach oddaliło się od szerokiej ligowej czołówki. To efekt trzech porażek w pięciu poprzednich meczach Premier League. Drużyna z Londynu pokonała w tym okresie 2:1 Chelsea oraz Brighton. Pewnym rozczarowaniem dla ich kibiców pozostają porażki z Leeds United (0:1) i Evertonem (1:2). Fulham okazało się również minimalnie słabsze od Manchesteru United (2:3).

Manchester City – Fulham: historia

Pierwsze bezpośrednie starcie w tym sezonie było piłkarską ucztą dla kibiców angielskiego futbolu. Do przerwy zobaczyliśmy aż cztery gole, z czego trzy po stronie Manchesteru City. Obywatele w pewnym momencie prowadzili już 5:1, by ostatecznie do samego końca drżeć o wygraną z Fulham. Starcie w Londynie zakończyło się zwycięstwem 5:4 dla ekipy Pepa Guardioli.

Manchester City – Fulham: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Manchester City, czego dowodzi kurs 1.38, przy współczynniku rzędu 7.60 na sukces Fulham. Remis wyceniono kursem między 5.00 a 5.25.

Manchester City – Fulham: kto wygra?

Manchester City – Fulham: przewidywane składy

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Bernardo, Cherki; Semenyo, Haaland

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez

Manchester City – Fulham: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Fulham odbędzie się w środę (11 lutego) o godzinie 20:30 Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

