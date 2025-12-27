Liverpool - Wolverhampton: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (27 grudnia) mecz 18. kolejki Premier League.

Liverpool – Wolverhampton, gdzie oglądać?

W 18. kolejce Premier League zaprezentuje się Liverpool, który wreszcie prezentuje formę, której oczekiwali jego kibice przed startem sezonu 2025/2026. The Reds to jedna z trzech niepokonanych drużyn w lidze za okres pięciu ostatnich meczów. Przedłużenie tej passy w teorii zdaje się być formalnością, ponieważ na Anfield stawi najgorszy zespół w rozgrywkach, Wolverhampton. Czy outsider dokona świątecznego cudu i zaskoczy faworyta? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Wolverhampton

Liverpool – Wolverhampton, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Wolverhampton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Maciej Łuczak.

Liverpool – Wolverhampton, transmisja online

Mecz 18. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i Wolverhampton będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Liverpool – Wolverhampton, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Wolverhampton Wygrana Liverpoolu 80%

Remis 20%

Wygrana Wolverhampton 0% 5+ Votes

Liverpool – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Piłkarze Liverpoolu w opinii kibiców i ekspertów mają obowiązek pokonania Wolverhampton. Kurs na powodzenie tego scenariusza to 1.26. Sukces przyjezdnych wyceniono współczynnikiem sięgającym 11.5. Sam remis byłby sensacją, stąd kurs 6.60 na podział punktów.

Liverpool FC Wolverhampton 1.25 6.60 12.0 Odds are subject to change. Last updated 27 grudnia 2025 16:24

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

