W sobotnie popołudnie w Premier League będziemy świadkami meczu aktualnego mistrza Anglii z ostatnim zespołem w tabeli. Liverpool nie może dopuścić do straty punktów z Wolverhampton, zespołem, który po niemal połowie sezonu zgromadził na swoim koncie ledwie dwa oczka. The Reds chcą utrzymać się w najlepszej piątce tabeli, a być może zdołają nawet poprawić swoją pozycję. Najpierw muszą jednak sprostać roli faworyta. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Liverpool FC – Wolverhampton: ostatnie wyniki

Wokół drużyny Liverpoolu od miesięcy powszechnie używało się słowa kryzys. The Reds grali bowiem znacząco poniżej swojego potencjału. Krytyka pod ich adresem była zasłużona, podobnie jak aktualne słowa pochwały. Arne Slot i jego zespół pozostają niepokonani od 30 listopada i wygranej 2:0 konfrontacji z West Hamem United. Bilans Liverpoolu od tego starcia to cztery zwycięstwa i dwa remisy.

Wolverhampton niezmiennie aspiruje do bycia najgorszą drużyną Premier League nie tylko w sezonie 2025/2026, ale w historii tych rozgrywek. Zespół miał ostatnio mocno wymagający terminarz w postaci meczów z Arsenalem (1:2) i Manchesterem United (1:4). Tuż przed świętami można było się jednak pokusić o zdobycz punktową w starciu z Brentford (0:2).

Liverpool FC – Wolverhampton: historia

Kluby te w poprzednim sezonie rywalizowały ze sobą wyłącznie o punkty w Premier League. Oba spotkania zakończyły się identycznym wynikiem (2:1). Nie było tu żadnej niespodzianki i to The Reds dwukrotnie dopisali do swojego konta po trzy punkty.

Liverpool FC – Wolverhampton: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy wskazują Liverpool na prawdopodobnego zwycięzcę tego spotkania. O skali realności tego zdarzenia świadczy współczynnik 1.23 na wygraną The Reds. Sukcesem Wolverhampton byłoby zdobycie punktu, co wyceniono kursem między 6.20 a 6.70. Potencjalną wygraną drużyny gości można zagrać nawet po kursie 12.00.

Liverpool FC – Wolverhampton: kto wygra?

Liverpool FC – Wolverhampton: przewidywane składy

Liverpool FC – Wolverhampton: transmisja meczu

Mecz Liverpool FC – Wolverhampton odbędzie się w sobotę (27 grudnia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

