Victor Osimhen łączony z angielskim klubem. Napastnik dostał ofertę

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Tottenham Hotspur poluje na Victora Osimhena

Victor Osimhen może tego lata ponownie znaleźć się w centrum transferowego zamieszania. Nigeryjski napastnik, który jest największą gwiazdą Galatasaray Stambuł, wzbudził zainteresowanie Tottenhamu Hotspur. Koguty poszukują skutecznego snajpera, a 27-latek idealnie pasuje do wizji trenera Roberto De Zerbiego.

Galatasaray wykupiło Osimhena z SSC Napoli za 75 milionów euro. Zdecydowało się na ten ruch z myślą o rywalizacji przede wszystkim w Lidze Mistrzów. Turecki gigant ostatnią edycję Champions League zakończył na etapie 1/8 finału, przegrywając w dwumeczu z Liverpoolem.

W minionym sezonie Osimhen potwierdził jednak klasę. Napastnik zdobył 22 bramki oraz zanotował osiem asyst. Okazuje się, że Tottenham rozpoczął już działania w sprawie transferu Nigeryjczyka. Na stole może pojawić się oferta w wysokości około 65 milionów euro, jednak Galatasaray oczekuje zdecydowanie większej kwoty za swojego lidera.

Przyszłość Richarlisona w Tottenhamie nadal pozostaje niepewna, choć De Zerbi miał przekazać, że chciałby zatrzymać Brazylijczyka w zespole. Piłkarz nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Osimhen oprócz skuteczności pod bramką rywali wyróżnia się ogromną szybkością, siłą fizyczną oraz dużą aktywnością w pressingu. Kontrakt snajpera w klubie ze Stambułu obowiązuje do czerwca 2029 roku.