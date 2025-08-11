Lechia Gdańsk - Motor Lublin: Transmisja w TV i online. W poniedziałek odbędzie się interesujące spotkanie w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Lechia - Motor.

PressFocus Na zdjęciu: Gaspar Tratnik

Lechia – Motor, gdzie oglądać?

W poniedziałek zostanie zakończona 4. kolejka rozgrywek PKO Ekstraklasy. Tego dnia obejrzymy starcie, w którym Lechia Gdańsk przed własną publicznością podejmie Motor Lublin. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Cracovią (2:2).

Motor Lublin natomiast chciałby poprawić się względem ostatniego występu. Podopieczni Mateusza Stolarskiego wówczas zostali rozgromieni przez Pogoń Szczecin (1:4). Nadchodzące starcie w Gdańsku zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Lechia – Motor, transmisja w TV

Spotkanie Lechia Gdańsk – Motor Lublin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5.

Lechia – Motor, transmisja online

Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Lechia – Motor, kto wygra?

Lechia – Motor, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowego starcia jest Lechia Gdańsk. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa Motoru Lublin natomiast sięga nawet 3.25.

Lechia Gdańsk Motor Lublin 2.25 3.40 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2025 09:26 .

Gdzie oglądać mecz Lechia – Motor? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Lechia – Motor? Mecz odbędzie się już w poniedziałek (11 sierpnia) o godzinie 19:00.

