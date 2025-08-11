Lechia – Motor, gdzie oglądać?
W poniedziałek zostanie zakończona 4. kolejka rozgrywek PKO Ekstraklasy. Tego dnia obejrzymy starcie, w którym Lechia Gdańsk przed własną publicznością podejmie Motor Lublin. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Cracovią (2:2).
Motor Lublin natomiast chciałby poprawić się względem ostatniego występu. Podopieczni Mateusza Stolarskiego wówczas zostali rozgromieni przez Pogoń Szczecin (1:4). Nadchodzące starcie w Gdańsku zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Lechia – Motor, transmisja w TV
Spotkanie Lechia Gdańsk – Motor Lublin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5.
Lechia – Motor, transmisja online
Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.
- Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
- Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
- Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.
Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Lechia – Motor, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Lechii 27%
- remisem 0%
- wygraną Motoru 73%
11+ Votes
Lechia – Motor, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowego starcia jest Lechia Gdańsk. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa Motoru Lublin natomiast sięga nawet 3.25.
Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w poniedziałek (11 sierpnia) o godzinie 19:00.
