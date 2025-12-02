Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: gdzie oglądać?
Wtorkowe starcie w ramach STS Pucharu Polsku z udziałem Lechii Gdańsk i Górnika Zabrze będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Prawda do emitowania meczów z krajowego pucharu posiada TVP. W związku z tym poszczególne spotkania są dostępne na na antenach publicznego nadawcy oraz online. Drugie z rozwiązań jest możliwe na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i Smart TV.
Lechia Gdańsk i Górnik Zabrze to drużyny, będące ostatnio w zupełnie odmiennej dyspozycji. Biało-zieloni są bez porażki od trzech spotkań w PKO BP Ekstraklasie. Z kolei 14-krotny mistrz Polski nie może wygrać od trzech meczów. Oba zespoły zmierzą się ze sobą w tym roku po raz trzeci. W dwóch dotychczasowych potyczkach za każdym razem górą był zespół z Zabrza.
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: transmisja w TV
Transmisja z wtorkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze rozpocznie się we wtorek, 2 grudnia o godzinie 17:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport.
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na Polsat Plus Arena Gdańsk. Mecz z udziałem Lechii i Górnika będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport.
Kto awansuje do 1/4 finału STS Pucharu Polski?
