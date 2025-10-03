Lechia Gdańsk – Wisła Płock: gdzie oglądać?
Inauguracyjnym meczem w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy będzie rywalizacja Lechia Gdańsk – Wisła Płock. Obie drużyny przystąpią do tego spotkania zmobilizowane chęcią rewanżu za porażkę w ostatniej kolejce. Zwycięzca może być jednak tylko jeden, co powinno zwiastować interesującą konfrontację. Gdzie obejrzeć tę potyczkę?
Zobacz zapowiedź meczu Lechia Gdańsk – Wisła Płock
Lechia Gdańsk – Wisła Płock: transmisja TV
Zaplanowany na piątek (3 października) mecz z udziałem Lechii Gdańsk i Wisły Płock rozpocznie się o godzinie 18:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Do skomentowania spotkania wyznaczeni zostali Rafał Dębiński i Michał Żyro.
Lechia Gdańsk – Wisła Płock: stream online
Piątkowy mecz Lechia Gdańsk kontra Wisła Płock będzie można śledzić również online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.
Lechia Gdańsk – Wisła Płock: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Lechii 63%
- Remis 13%
- Wygrana Wisły 25%
8+ Votes
Lechia Gdańsk – Wisła Płock: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem tego meczu jest Lechia Gdańsk. Kurs na zwycięstwo zespołu gospodarzy wynosi mniej więcej 2.45. Z kolei remis w tym starciu można postawić po kursie 3.35 Współczynnik na sukces Wisły Płock to 3.00.
