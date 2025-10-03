Lechia Gdańsk - Wisła Płock transmisja TV i online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na piątek (3 października) mecz 11. kolejki Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Wiktor Nowak

Lechia Gdańsk – Wisła Płock: gdzie oglądać?

Inauguracyjnym meczem w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy będzie rywalizacja Lechia Gdańsk – Wisła Płock. Obie drużyny przystąpią do tego spotkania zmobilizowane chęcią rewanżu za porażkę w ostatniej kolejce. Zwycięzca może być jednak tylko jeden, co powinno zwiastować interesującą konfrontację. Gdzie obejrzeć tę potyczkę?

Zobacz zapowiedź meczu Lechia Gdańsk – Wisła Płock

Lechia Gdańsk – Wisła Płock: transmisja TV

Zaplanowany na piątek (3 października) mecz z udziałem Lechii Gdańsk i Wisły Płock rozpocznie się o godzinie 18:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Do skomentowania spotkania wyznaczeni zostali Rafał Dębiński i Michał Żyro.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock: stream online

Piątkowy mecz Lechia Gdańsk kontra Wisła Płock będzie można śledzić również online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Lechii

Remis

Wygrana Wisły Wygrana Lechii 63%

Remis 13%

Wygrana Wisły 25% 8+ Votes

Lechia Gdańsk – Wisła Płock: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest Lechia Gdańsk. Kurs na zwycięstwo zespołu gospodarzy wynosi mniej więcej 2.45. Z kolei remis w tym starciu można postawić po kursie 3.35 Współczynnik na sukces Wisły Płock to 3.00.

Lechia Gdańsk Wisła Płock 2.45 3.35 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2025 17:16 .

Kiedy odbędzie się mecz Lechia Gdańsk – Wisła Płock? Zaplanowany na piątek (3 października) mecz Lechia Gdańsk – Wisła Płock rozpocznie się o godzinie 18:00. Gdzie obejrzeć mecz Lechia Gdańsk – Wisła Płock? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 oraz w Canal+ Online.

