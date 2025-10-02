Lechia Gdańsk – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2025)

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, typy i przewidywania
W 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy jako pierwsze w akcji zaprezentują się Lechia Gdańsk i Wisła Płock. To dobra wiadomość dla neutralnych kibiców polskiej piłki. Gospodarze starają się bowiem grać atrakcyjny futbol, a w ich spotkaniach pada sporo goli. Czy tym razem będzie podobnie?
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Lechia zdobyła w tym sezonie aż 18 bramek. Z kolei bramkarz Wisły tylko sześciokrotnie wyjmował piłkę z siatki. Czyja broń okaże się skuteczniejsza? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.
Lechia Gdańsk – Wisła Płock, sytuacja kadrowa
Bogdan Sarnavskiy
Kontuzja kolana
Niepewny
Bujar Pllana
Uraz ścięgna udowego
Nieznany
Anton Carenko
Uraz pachwiny
Niepewny
Milosz Kalahur
Czerwona kartka
Po 1 meczu
Camilo Mena
Żółte kartki
Po 1 meczu
Maciej Gostomski
Uraz więzadła krzyżowego
Połowa października 2025
Marcin Wieckowski
Uraz więzadła krzyżowego
Nieznany
Jorge Jimenez
Złamana noga
Koniec grudnia 2025
Lechia Gdańsk – Wisła Płock, ostatnie wyniki
Piłkarze Johna Carvera zwykli grać o pełną pulę, nawet ryzykując porażkę. Lechia nie zremisowała żadnego z pięciu ostatnich spotkań. Jej bilans to trzy zwycięstwa i dwie porażki. Gdańszczanie okazali się lepsi między innymi w derbach Trójmiasta z Arką (1:0) i konfrontacji z Pogonią (4:3). Niedawno ulegli natomiast Koronie Kielce 0:3.
W analogicznym okresie nieco słabiej wypada tegoroczny beniaminek z Płock. Wisła przez dłuższy czas liderowała w Ekstraklasie, ale ostatnie wyniki nie pomogły w utrzymaniu pierwszej pozycji. Mariusz Misiura i spółka nie wygrali żadnego spotkania we wrześniu. Ostatnie ligowe trzy punkty zdobyli w konfrontacji z Zagłębiem Lubin (2:1).
Lechia Gdańsk – Wisła Płock, historia
Lechia i Wisła grają ze sobą w miarę regularnie na różnych szczeblach rozgrywkowych. Ostatnie pierwszoligowe boje z sezonu 2023/2024 lepiej wspominają gdańszczanie, którzy w Trójmieście zwyciężyli 3:1, a na Mazowszu udało im się zremisować 1:1. Wisła Płock na pokonanie swojego najbliższego przeciwnika czeka od 17 lipca 2022 roku, kiedy to płocczanie triumfowali aż 3:0.
Lechia Gdańsk – Wisła Płock, kursy bukmacherskie
Spotkanie w Gdańsku ma nieoczekiwanego faworyta, a jest nim niżej sklasyfikowany zespół gospodarzy. Współczynnik na sukces Lechii to 2.30. Tymczasem zwycięstwo Wisły Płock można zagrać po kursie 3.15. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.
Lechia Gdańsk – Wisła Płock, przewidywane składy
|1Szymon Weirauch
|5Iwan Żelizko
|8Aleksandar Cirkovic
|16Alvis Jaunzems
|26Bartosz Brzek
|72Mohamed Awad Alla
|79Kacper Sezonienko
|88Bartosz Szczepankiewicz
|1Stanislaw Pruszkowski
|3Aleksandre Kalandadze
|5Bojan Nastic
|16Fabian Hiszpanski
|17Matchoi Djaló
|20Lukasz Sekulski
|25Nemanja Mijušković
|37Oskar Tomczyk
|42Filip Zajac
|84Tomás Tavares
Lechia Gdańsk – Wisła Płock, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Lechii
- Remis
- Wygrana Wisły

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, transmisja meczu
Mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Wisłą Płock będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w najbliższy piątek, 3 października o godzinie 18:00.
