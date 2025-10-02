Lechia Gdańsk – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Rifet Kapić

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, typy i przewidywania

W 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy jako pierwsze w akcji zaprezentują się Lechia Gdańsk i Wisła Płock. To dobra wiadomość dla neutralnych kibiców polskiej piłki. Gospodarze starają się bowiem grać atrakcyjny futbol, a w ich spotkaniach pada sporo goli. Czy tym razem będzie podobnie?

Lechia zdobyła w tym sezonie aż 18 bramek. Z kolei bramkarz Wisły tylko sześciokrotnie wyjmował piłkę z siatki. Czyja broń okaże się skuteczniejsza? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Lechia Gdańsk Zawodnik Powrót Bogdan Sarnavskiy Kontuzja kolana Niepewny Bujar Pllana Uraz ścięgna udowego Nieznany Anton Carenko Uraz pachwiny Niepewny Milosz Kalahur Czerwona kartka Po 1 meczu Camilo Mena Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Wisła Płock Zawodnik Powrót Maciej Gostomski Uraz więzadła krzyżowego Połowa października 2025 Marcin Wieckowski Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Jorge Jimenez Złamana noga Koniec grudnia 2025

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Piłkarze Johna Carvera zwykli grać o pełną pulę, nawet ryzykując porażkę. Lechia nie zremisowała żadnego z pięciu ostatnich spotkań. Jej bilans to trzy zwycięstwa i dwie porażki. Gdańszczanie okazali się lepsi między innymi w derbach Trójmiasta z Arką (1:0) i konfrontacji z Pogonią (4:3). Niedawno ulegli natomiast Koronie Kielce 0:3.

W analogicznym okresie nieco słabiej wypada tegoroczny beniaminek z Płock. Wisła przez dłuższy czas liderowała w Ekstraklasie, ale ostatnie wyniki nie pomogły w utrzymaniu pierwszej pozycji. Mariusz Misiura i spółka nie wygrali żadnego spotkania we wrześniu. Ostatnie ligowe trzy punkty zdobyli w konfrontacji z Zagłębiem Lubin (2:1).

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, historia

Lechia i Wisła grają ze sobą w miarę regularnie na różnych szczeblach rozgrywkowych. Ostatnie pierwszoligowe boje z sezonu 2023/2024 lepiej wspominają gdańszczanie, którzy w Trójmieście zwyciężyli 3:1, a na Mazowszu udało im się zremisować 1:1. Wisła Płock na pokonanie swojego najbliższego przeciwnika czeka od 17 lipca 2022 roku, kiedy to płocczanie triumfowali aż 3:0.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Spotkanie w Gdańsku ma nieoczekiwanego faworyta, a jest nim niżej sklasyfikowany zespół gospodarzy. Współczynnik na sukces Lechii to 2.30. Tymczasem zwycięstwo Wisły Płock można zagrać po kursie 3.15. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, przewidywane składy

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, przewidywane składy

Lechia Gdańsk John Carver Wisła Płock Mariusz Misiura Lechia Gdańsk John Carver 4-4-2 Przewidywany skład 18 Paulsen 2 Kłudka 15 Dyachuk 80 Rodin 3 Olsson 33 Wojtowicz 10 Kapić 99 Neugebauer 7 Viunnyk 89 Bobcek 90 Kurminowski 99 Juric 66 Salvador 2 Custovic 30 Nowak 14 Kun 8 Pacheco 21 Rogelj 19 Edmundsson 35 Kamiński 4 Sangre 12 Leszczyński 3-5-2 Przewidywany skład Wisła Płock Mariusz Misiura Rezerwowi 1 Szymon Weirauch 5 Iwan Żelizko 8 Aleksandar Cirkovic 16 Alvis Jaunzems 26 Bartosz Brzek 72 Mohamed Awad Alla 79 Kacper Sezonienko 88 Bartosz Szczepankiewicz 1 Stanislaw Pruszkowski 3 Aleksandre Kalandadze 5 Bojan Nastic 16 Fabian Hiszpanski 17 Matchoi Djaló 20 Lukasz Sekulski 25 Nemanja Mijušković 37 Oskar Tomczyk 42 Filip Zajac 84 Tomás Tavares

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Lechii

Remis

Wygrana Wisły Wygrana Lechii

Remis

Wygrana Wisły 0 Votes

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Wisłą Płock będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w najbliższy piątek, 3 października o godzinie 18:00.

