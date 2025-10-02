Lechia Gdańsk – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2025)

17:52, 2. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Lechia Gdańsk - Wisła Płock: typy i kursy na inauguracyjny mecz 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Rifet Kapić
PressFocus Na zdjęciu: Rifet Kapić

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, typy i przewidywania

W 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy jako pierwsze w akcji zaprezentują się Lechia Gdańsk i Wisła Płock. To dobra wiadomość dla neutralnych kibiców polskiej piłki. Gospodarze starają się bowiem grać atrakcyjny futbol, a w ich spotkaniach pada sporo goli. Czy tym razem będzie podobnie?

Lechia zdobyła w tym sezonie aż 18 bramek. Z kolei bramkarz Wisły tylko sześciokrotnie wyjmował piłkę z siatki. Czyja broń okaże się skuteczniejsza? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Superbet
2,07
Obie drużyny strzelą – NIE
przejdź do Superbet
*Kursy z 02.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Piłkarze Johna Carvera zwykli grać o pełną pulę, nawet ryzykując porażkę. Lechia nie zremisowała żadnego z pięciu ostatnich spotkań. Jej bilans to trzy zwycięstwa i dwie porażki. Gdańszczanie okazali się lepsi między innymi w derbach Trójmiasta z Arką (1:0) i konfrontacji z Pogonią (4:3). Niedawno ulegli natomiast Koronie Kielce 0:3.

W analogicznym okresie nieco słabiej wypada tegoroczny beniaminek z Płock. Wisła przez dłuższy czas liderowała w Ekstraklasie, ale ostatnie wyniki nie pomogły w utrzymaniu pierwszej pozycji. Mariusz Misiura i spółka nie wygrali żadnego spotkania we wrześniu. Ostatnie ligowe trzy punkty zdobyli w konfrontacji z Zagłębiem Lubin (2:1).

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, historia

Lechia i Wisła grają ze sobą w miarę regularnie na różnych szczeblach rozgrywkowych. Ostatnie pierwszoligowe boje z sezonu 2023/2024 lepiej wspominają gdańszczanie, którzy w Trójmieście zwyciężyli 3:1, a na Mazowszu udało im się zremisować 1:1. Wisła Płock na pokonanie swojego najbliższego przeciwnika czeka od 17 lipca 2022 roku, kiedy to płocczanie triumfowali aż 3:0.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Spotkanie w Gdańsku ma nieoczekiwanego faworyta, a jest nim niżej sklasyfikowany zespół gospodarzy. Współczynnik na sukces Lechii to 2.30. Tymczasem zwycięstwo Wisły Płock można zagrać po kursie 3.15. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Lechia Gdańsk
Remis
Wisła Płock
2.45
3.30
2.85
2.47
3.25
3.05
2.40
3.35
2.85
2.43
3.42
2.90
2.47
3.42
3.05
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2025 19:38.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, przewidywane składy

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Lechii
  • Remis
  • Wygrana Wisły
  • Wygrana Lechii
  • Remis
  • Wygrana Wisły

0 Votes

Lechia Gdańsk – Wisła Płock, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Wisłą Płock będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w najbliższy piątek, 3 października o godzinie 18:00.

