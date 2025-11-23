REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Lech Poznań – Radomiak Radom: gdzie oglądać?
W 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy będziemy świadkami ciekawej potyczki – Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem Radom. Kolejorz zajmuje 8. miejsce z 21 punktami, a Zieloni plasują się na 5. pozycji z 22 oczkami. Radomianie wyraźnie odżyli pod wodzą Goncalo Feio, co zapowiada wyrównane starcie. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w niedzielę, 23 listopada o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Lech Poznań – Radomiak Radom: transmisja w TV
Spotkanie w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Ten pojedynek będzie bowiem emitowany na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K.
Lech Poznań – Radomiak Radom: stream online
Niedzielny mecz pomiędzy Lechem Poznań a Radomiakiem Radom będzie dostępny także za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie streamingowej CANAL+ online.
Kto wygra?
- Lech 36%
- Padnie remis 21%
- Radomiak 43%
14+ Votes
