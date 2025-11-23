Lech Poznań – Radomiak Radom: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (23.11.2025)

12:38, 23. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań – Radomiak Radom: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy ekipa Kolejorza podniesie się po ostatnich niepowodzeniach? Przed podopiecznymi Nielsa Frederiksena bardzo trudne zadanie.

Piłkarze Radomiaka Radom
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom
Lech Poznań – Radomiak Radom: gdzie oglądać?

W 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy będziemy świadkami ciekawej potyczki – Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem Radom. Kolejorz zajmuje 8. miejsce z 21 punktami, a Zieloni plasują się na 5. pozycji z 22 oczkami. Radomianie wyraźnie odżyli pod wodzą Goncalo Feio, co zapowiada wyrównane starcie. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w niedzielę, 23 listopada o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Lech Poznań – Radomiak Radom.

Lech Poznań – Radomiak Radom: transmisja w TV

Spotkanie w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Ten pojedynek będzie bowiem emitowany na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K.

Lech Poznań – Radomiak Radom: stream online

Niedzielny mecz pomiędzy Lechem Poznań a Radomiakiem Radom będzie dostępny także za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie streamingowej CANAL+ online.

Gdzie obejrzeć spotkanie Lech Poznań – Radomiak Radom?

Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.

Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Radomiak Radom?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (23 listopada) o godzinie 14:45.

