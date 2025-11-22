Lech Poznań – Radomiak Radom: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy drużyna Kolejorza poradzi sobie z zespołem Zielonych? Przed nami ciekawe starcie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tej potyczki na naszym portalu. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w najbliższą niedzielę, 23 listopada o godzinie 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań – Radomiak Radom, typy i przewidywania

Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem Radom w meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Kolejorza zajmuje 8. miejsce w tabeli z 21 punktami, natomiast drużyna Zielonych plasuje się na 5. pozycji w stawce z 22 oczkami. Radomianie wyraźnie odżyli po przyjściu nowego szkoleniowca – Goncalo Feio – prezentując dobrą formę w ostatnich spotkaniach. Starcie zapowiada się interesująco, bo oba kluby będą walczyć o pełną pulę. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w najbliższą niedzielę, 23 listopada o godzinie 14:45.

W tym meczu stawiam na zwycięstwo Radomiaka Radom. Zespół Goncalo Feio prezentuje lepszą dyspozycję niż drużyna Nielsa Frederiksena. Mój typ: wygrana Radomiaka Radom.

Ernest STS 5.10 Zwycięstwo Radomiaka Przejdź do STS

Lech Poznań – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed meczem nie sprzyja ani Lechowi Poznań, ani Radomiakowi Radom. W drużynie gospodarzy najprawdopodobniej nie zobaczymy Aliego Gholizadeha, Daniela Hakansa, Patrika Walemarka oraz Radosława Murawskiego. Po stronie zespołu gości zabraknie zawieszonego za żółte kartki Abdoula Tapsoby i wykluczonego z występów Josha Wilsona-Esbranda. Zatem obie ekipy będą musiały radzić sobie bez kluczowych zawodników, co bez wątpienia wpłynie w jakiś sposób na przebieg jutrzejszego spotkania.

Kontuzje Lech Poznań Zawodnik Powrót Radosław Murawski Uraz nogi Niepewny Daniel Håkans Uraz kostki Nieznany Patrik Walemark Uraz więzadła Nieznany Ali Gholizadeh Uraz uda Nieznany

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Lech Poznań – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

W ostatnich meczach Lech Poznań nie miał udanej passy, ponosząc dwie porażki – 1:3 z Arką Gdynia w PKO BP Ekstraklasie oraz 2:3 z Rayo Vallecano w Lidze Konferencji. Z kolei Radomiak Radom imponował formą na krajowym podwórku, wygrywając 3:0 z Cracovią i 2:1 z Lechią Gdańsk. Zieloni będą więc chcieli kontynuować dobrą serię w starciu z Kolejorzem.

Lech Poznań – Radomiak Radom, historia

Bezpośrednia rywalizacja Lecha Poznań z Radomiakiem Radom wyraźnie faworyzuje zespół Dumy Wielkopolski. W pięciu poprzednich meczach Lech wygrał trzy razy, a dwa spotkania zakończyły się remisami. Radomiak w tym okresie nie odniósł zatem żadnego zwycięstwa, co pokazuje przewagę poznaniaków w starciach przeciwko radomianom.

Lech Poznań – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Lecha Poznań wynosi mniej więcej 1.60, typ na zwycięstwo Radomiaka Radom to około 5.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka do 100 zł.

Lech Poznań Radomiak Odds are subject to change. Last updated 21 listopada 2025 13:48

Lech Poznań – Radomiak Radom, przewidywane składy

Lech Poznań Niels Frederiksen Radomiak Gonçalo Feio Lech Poznań Niels Frederiksen 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 41 Mrożek 20 Gumny 72 Skrzypczak 16 Milic 15 Gurgul 99 Rodriguez 23 Thórdarson 43 Kozubal 56 Lisman 77 Palma 7 Agnero 11 Capita 25 Maurides 7 Lopes 27 Wolski 2 Camara 10 Alves 13 Grzesik 26 Dieguez 14 Kingue 24 Ouattara 1 Majchrowicz 41 Mrożek 20 Gumny 72 Skrzypczak 16 Milic 15 Gurgul 99 Rodriguez 23 Thórdarson 43 Kozubal 56 Lisman 77 Palma 7 Agnero 11 Capita 25 Maurides 7 Lopes 27 Wolski 2 Camara 10 Alves 13 Grzesik 26 Dieguez 14 Kingue 24 Ouattara 1 Majchrowicz 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Radomiak Gonçalo Feio Rezerwowi 2 Joel Pereira 3 Alex Douglas 4 João Moutinho 9 Mikael Ishak 14 Leo Bengtsson 19 Bryan Fiabema 24 Filip Jagiełło 27 Wojciech Mońka 33 Mateusz Pruchniewski 54 Kamil Jakobczyk 88 Taofeek Ismaheel 5 Jeremy Blasco 6 Romario Baro 15 Abdoul Tapsoba 16 Mateusz Cichocki 20 Joao Pedro 21 Elves Baldé 28 Michał Kaput 29 Laurindo Dilson Aurélio 37 Mikolaj Molendowski 44 Wiktor Koptas 77 Christos Donis 99 Guilherme Zimovski

Lech Poznań – Radomiak Radom, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Lecha

remisem

zwycięstwem Radomiaka zwycięstwem Lecha 100%

remisem 0%

zwycięstwem Radomiaka 0% 1+ Votes

Lech Poznań – Radomiak Radom, transmisja meczu

Mecz Lech Poznań – Radomiak Radom rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Rafał Dębiński i Wojciech Jagoda. Początek starcia na Enea Stadionie już w najbliższą niedzielę, 23 listopada o godzinie 14:45.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.