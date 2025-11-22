Lech Poznań – Radomiak Radom, typy i przewidywania
Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem Radom w meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Kolejorza zajmuje 8. miejsce w tabeli z 21 punktami, natomiast drużyna Zielonych plasuje się na 5. pozycji w stawce z 22 oczkami. Radomianie wyraźnie odżyli po przyjściu nowego szkoleniowca – Goncalo Feio – prezentując dobrą formę w ostatnich spotkaniach. Starcie zapowiada się interesująco, bo oba kluby będą walczyć o pełną pulę. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w najbliższą niedzielę, 23 listopada o godzinie 14:45.
W tym meczu stawiam na zwycięstwo Radomiaka Radom. Zespół Goncalo Feio prezentuje lepszą dyspozycję niż drużyna Nielsa Frederiksena. Mój typ: wygrana Radomiaka Radom.
Lech Poznań – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa przed meczem nie sprzyja ani Lechowi Poznań, ani Radomiakowi Radom. W drużynie gospodarzy najprawdopodobniej nie zobaczymy Aliego Gholizadeha, Daniela Hakansa, Patrika Walemarka oraz Radosława Murawskiego. Po stronie zespołu gości zabraknie zawieszonego za żółte kartki Abdoula Tapsoby i wykluczonego z występów Josha Wilsona-Esbranda. Zatem obie ekipy będą musiały radzić sobie bez kluczowych zawodników, co bez wątpienia wpłynie w jakiś sposób na przebieg jutrzejszego spotkania.
Radosław Murawski
Uraz nogi
Niepewny
Daniel Håkans
Uraz kostki
Nieznany
Patrik Walemark
Uraz więzadła
Nieznany
Ali Gholizadeh
Uraz uda
Nieznany
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Lech Poznań – Radomiak Radom, ostatnie wyniki
W ostatnich meczach Lech Poznań nie miał udanej passy, ponosząc dwie porażki – 1:3 z Arką Gdynia w PKO BP Ekstraklasie oraz 2:3 z Rayo Vallecano w Lidze Konferencji. Z kolei Radomiak Radom imponował formą na krajowym podwórku, wygrywając 3:0 z Cracovią i 2:1 z Lechią Gdańsk. Zieloni będą więc chcieli kontynuować dobrą serię w starciu z Kolejorzem.
Lech Poznań – Radomiak Radom, historia
Bezpośrednia rywalizacja Lecha Poznań z Radomiakiem Radom wyraźnie faworyzuje zespół Dumy Wielkopolski. W pięciu poprzednich meczach Lech wygrał trzy razy, a dwa spotkania zakończyły się remisami. Radomiak w tym okresie nie odniósł zatem żadnego zwycięstwa, co pokazuje przewagę poznaniaków w starciach przeciwko radomianom.
Lech Poznań – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie
Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Lecha Poznań wynosi mniej więcej 1.60, typ na zwycięstwo Radomiaka Radom to około 5.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka do 100 zł.
Lech Poznań – Radomiak Radom, przewidywane składy
|2Joel Pereira
|3Alex Douglas
|4João Moutinho
|9Mikael Ishak
|14Leo Bengtsson
|19Bryan Fiabema
|24Filip Jagiełło
|27Wojciech Mońka
|33Mateusz Pruchniewski
|54Kamil Jakobczyk
|88Taofeek Ismaheel
|5Jeremy Blasco
|6Romario Baro
|15Abdoul Tapsoba
|16Mateusz Cichocki
|20Joao Pedro
|21Elves Baldé
|28Michał Kaput
|29Laurindo Dilson Aurélio
|37Mikolaj Molendowski
|44Wiktor Koptas
|77Christos Donis
|99Guilherme Zimovski
Lech Poznań – Radomiak Radom, transmisja meczu
Mecz Lech Poznań – Radomiak Radom rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Rafał Dębiński i Wojciech Jagoda. Początek starcia na Enea Stadionie już w najbliższą niedzielę, 23 listopada o godzinie 14:45.
