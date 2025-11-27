Lech Poznań – FC Lausanne-Sport: gdzie oglądać?
Lech Poznań w 4. kolejce Ligi Konferencji spróbuje poprawić swoją sytuację po porażce 2:3 z Rayo Vallecano, która pozostawiła go na 23. miejscu w tabeli. FC Lausanne-Sport, po remisie 1:1 z Omonią Nikozja, zajmuje znacznie wyższą, 5. pozycję w stawce. Czwartkowe starcie zapowiada się więc jako ważny test dla poznaniaków i ciekawa konfrontacja dwóch drużyn o odmiennej formie. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w czwartek, 27 listopada o godzinie 18:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Lech Poznań – FC Lausanne-Sport.
Lech Poznań – FC Lausanne-Sport: transmisja w TV
Mecz w ramach 4. kolejki Ligi Konferencji będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.
Lech Poznań – FC Lausanne-Sport: stream online
Starcie pomiędzy Lechem Poznań a FC Lausanne-Sport możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go.
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Lecha 100%
- remisem 0%
- zwycięstwem Lausanne 0%
8+ Votes
Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (27 listopada) o godzinie 18:45.
