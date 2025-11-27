Lech Poznań – FC Lausanne-Sport: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (27.11.2025)

15:51, 27. listopada 2025 17:31, 27. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań – FC Lausanne-Sport: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami polsko-szwajcarska konfrontacja w fazie ligowej Lidze Konferencji. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:45.

Piłkarze Lecha Poznań
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań – FC Lausanne-Sport: gdzie oglądać?

Lech Poznań w 4. kolejce Ligi Konferencji spróbuje poprawić swoją sytuację po porażce 2:3 z Rayo Vallecano, która pozostawiła go na 23. miejscu w tabeli. FC Lausanne-Sport, po remisie 1:1 z Omonią Nikozja, zajmuje znacznie wyższą, 5. pozycję w stawce. Czwartkowe starcie zapowiada się więc jako ważny test dla poznaniaków i ciekawa konfrontacja dwóch drużyn o odmiennej formie. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w czwartek, 27 listopada o godzinie 18:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Lech Poznań – FC Lausanne-Sport.

Lech Poznań – FC Lausanne-Sport: transmisja w TV

Mecz w ramach 4. kolejki Ligi Konferencji będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Lech Poznań – FC Lausanne-Sport: stream online

Starcie pomiędzy Lechem Poznań a FC Lausanne-Sport możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Lecha
  • remisem
  • zwycięstwem Lausanne
  • zwycięstwem Lecha 100%
  • remisem 0%
  • zwycięstwem Lausanne 0%

8+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Lech Poznań – FC Lausanne-Sport?

Potyczka będzie transmitowana na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1.

Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – FC Lausanne-Sport?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (27 listopada) o godzinie 18:45.

