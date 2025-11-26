Lech Poznań – FC Lausanne-Sport: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji. Czy ekipa Kolejorza rozpocznie marsz w górę tabeli? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Enea Stadionie w nadchodzący czwartek, 27 listopada o godzinie 18:45.

Lech Poznań – FC Lausanne-Sport, typy i przewidywania

Przed nami starcie Lecha Poznań z FC Lausanne-Sport w 4. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji, które zapowiada się niezwykle ciekawie. Ekipa Kolejorza, po porażce 2:3 z Rayo Vallecano, zajmuje dopiero 23. miejsce w tabeli i pilnie potrzebuje punktów. Znacznie lepiej wygląda sytuacja Szwajcarów, którzy w poprzedniej serii gier zremisowali 1:1 z Omonią Nikozja, plasują się na wysokiej, 5. pozycji w stawce. Różnica w dorobku obu zespołów dodaje temu spotkaniu dodatkowego ciężaru. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w nadchodzący czwartek, 27 listopada o godzinie 18:45.

Uważam, że Lech Poznań jest na fali po efektownym zwycięstwie 4:1 nad Radomiakiem Radom. Moim zdaniem podopieczni Nielsa Frederiksena powinni poradzić sobie ze Szwajcarami. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Lech Poznań – FC Lausanne-Sport, sytuacja kadrowa

Przed meczem Lecha Poznań z FC Lausanne-Sport ekipa gospodarzy zagra w mocno osłabionym składzie – bez Radosława Murawskiego, Daniela Hakansa, Patrika Walemarka, Alexa Douglasa, Antonio Milicia oraz Timothy’ego Oumy. Braki te znacząco ograniczają możliwości rotacji dla Nielsa Frederiksena. W zespole gości nie wystąpią natomiast Ethan Bruchez i Muhanad Al-Saad, co również zawęża ich opcje personalne. Mimo to obie drużyny zapowiadają walkę o pełną pulę.

Lech Poznań – FC Lausanne-Sport, ostatnie wyniki

Obie drużyny mają za sobą ligowe występy, ale ich forma pozostawia pewne znaki zapytania. Lech Poznań ostatnio pokonał Radomiaka Radom 4:1, a wcześniej przegrał 1:3 z Arką Gdynia. FC Lausanne-Sport wypadło jeszcze słabiej, ulegając FC Sankt Gallen 0:1 i remisując 2:2 z FC Sion. Zatem najnowsze wyniki sugerują, że oba zespoły wciąż szukają stabilizacji.

Lech Poznań – FC Lausanne-Sport, historia

Bezpośrednia rywalizacja Lecha Poznań z FC Lausanne-Sport nie ma jeszcze swojej historii, bo te kluby nigdy wcześniej się nie spotkały. Czwartkowy mecz będzie więc premierowym starciem i z tego względu zapowiada się wyjątkowo. Kibice mogą liczyć na ciekawe polsko-szwajcarskie widowisko, które dopisze nowy rozdział do europejskich występów obu drużyn.

Lech Poznań – FC Lausanne-Sport, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem czwartkowej potyczki są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Lecha Poznań wynosi około 1.85, typ na zwycięstwo FC Lausanne-Sport to mniej więcej 3.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.40.

Lech Poznań FC Lausanne-Sport Odds are subject to change. Last updated 26 listopada 2025 23:13

Lech Poznań – FC Lausanne-Sport, przewidywane składy

Lech: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Mońka, Gurgul – Ismaheel, Kozubal, Jagiełło, Palma – Ishak, Rodriguez

Lausanne: Letica – Soppy, Mouanga, Sow, Fofana – Roche – Custodio, Beloko – Mollet – Bair, Diakite

Lech Poznań – FC Lausanne-Sport, kto wygra?

Lech Poznań – FC Lausanne-Sport, transmisja meczu

Spotkanie Lech Poznań – FC Lausanne-Sport w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1, a także w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w nadchodzący czwartek, 27 listopada o godzinie 18:45.

