Juventus ściąga pomocnika. Transfer prosto z Bundesligi

Juventus Turyn pozyska utalentowanego skrzydłowego Bayeru Leverkusen. Stara Dama osiągnęła porozumienie z niemieckim klubem w sprawie transferu Kerima Alajbegovicia - przekazał Florian Plettenberg ze "Sky Sport".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kerim Alajbegović dołączy do Juventusu

Juventus Turyn jest bardzo blisko finalizacji kolejnego dużego transferu. Jak poinformował Florian Plettenberg, włoski gigant osiągnął porozumienie z Bayerem Leverkusen w sprawie sprowadzenia Kerima Alajbegovicia. 18-letni skrzydłowy ma wkrótce przejść badania medyczne, a następnie podpisać kontrakt.

Według najnowszych informacji, Stara Dama zapłaci za Bośniaka 33 miliony euro podstawowej kwoty transferu. W umowie zawarto również bonusy, dzięki którym niemiecki klub może otrzymać łącznie nawet 40 milionów euro.

O utalentowanego zawodnika walczyły między innymi Chelsea oraz SSC Napoli. Jednak ostatecznie to Juventus okazał się najbardziej konkretny i przekonał zarówno niemiecki klub, jak i samego piłkarza.

🚨💥 EXCL | Kerim Alajbegovic to Juventus – DONE DEAL ✔️



Full agreement reached with Bayer 04 Leverkusen for a fixed fee of €33m. Including bonuses, Leverkusen can receive up to €40m, as revealed on Monday.



Juventus have won the race ahead of Chelsea and Napoli. Medical and… pic.twitter.com/tAdLo8vb05 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 29, 2026

Reprezentant Bośni i Hercegowiny rozwijał się w akademii Bayeru oraz FC Koln. W poprzednim sezonie występował w barwach RB Salzburg, dla którego rozegrał w sumie 44 mecze. Ponadto zdobył 13 bramek i zanotował cztery asysty. Działacze z Leverkusen odkupili Bośniaka za 8 mln euro.

Warto dodać, iż Juventus finalizuje rozmowy w sprawie sprowadzenia Randala Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain. Francuz ma trafić do Włoch na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Napastnik ma w tym tygodniu przejść tedy medyczne.