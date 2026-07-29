Tak Lech zagra z Aarhus. Tylko jedna zmiana

Lech Poznań – Aarhus GF: wyjściowe jedenastki
Przed tygodniem mistrzowie Polski rozbili najlepszą ekipę Danii aż 4:1. Dzięki efektownemu zwycięstwu Lech Poznań jest wyraźnym faworytem do awansu i rywalizacji z Sabahem Baku w kolejnej rundzie walki o Ligę Mistrzów. Wydaje się, że Aarhus GF właściwie nie ma najmniejszych szans na odwrócenie losów tego pojedynku.
Poznaliśmy oficjalne składy na starcie w stolicy Wielkopolski. Trener Niels Frederiksen zdecydował się na jedną zmianę względem potyczki w Danii – Robert Gumny zastąpi Joela Pereirę. Natomiast w ekipie gości Hedenstad, Bogere i Jonsson pojawili się w miejsce Hansena, Linksa i Jorgensena.
Lech Poznań – Aarhus GF: oficjalne składy
Lech Poznań: Mateusz Lis – Robert Gumny, Wojciech Mońka, Terry Yegbe, Michał Gurgul – Radosław Murawski, Antoni Kozubal, Pablo Rodríguez – Patrik Wålemark, Mikael Ishak, Luis Palma
Aarhus GF: Hedenstad – Anderson, Arnstad, Bech, Bogere, Emmery, Jensen-Abbew, Jonsson, Kahl, Knudsen, Tingager