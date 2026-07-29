Tak Lech zagra z Aarhus. Tylko jedna zmiana

17:56, 29. lipca 2026 20:43, 29. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań – Aarhus GF to rewanżowe spotkanie w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Znamy oficjalne składy na ten mecz.

Niels Frederiksen
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech Poznań – Aarhus GF: wyjściowe jedenastki

Przed tygodniem mistrzowie Polski rozbili najlepszą ekipę Danii aż 4:1. Dzięki efektownemu zwycięstwu Lech Poznań jest wyraźnym faworytem do awansu i rywalizacji z Sabahem Baku w kolejnej rundzie walki o Ligę Mistrzów. Wydaje się, że Aarhus GF właściwie nie ma najmniejszych szans na odwrócenie losów tego pojedynku.

Poznaliśmy oficjalne składy na starcie w stolicy Wielkopolski. Trener Niels Frederiksen zdecydował się na jedną zmianę względem potyczki w Danii – Robert Gumny zastąpi Joela Pereirę. Natomiast w ekipie gości Hedenstad, Bogere i Jonsson pojawili się w miejsce Hansena, Linksa i Jorgensena.

Lech Poznań – Aarhus GF: oficjalne składy

Lech Poznań: Mateusz Lis – Robert Gumny, Wojciech Mońka, Terry Yegbe, Michał Gurgul – Radosław Murawski, Antoni Kozubal, Pablo Rodríguez – Patrik Wålemark, Mikael Ishak, Luis Palma

Aarhus GF: Hedenstad – Anderson, Arnstad, Bech, Bogere, Emmery, Jensen-Abbew, Jonsson, Kahl, Knudsen, Tingager

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości