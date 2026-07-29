Rodri coraz bliżej transferu. Gigant odrzucony

W czwartek Real Madryt i Manchester City spotkają się w sprawie transferu Rodriego. Matteo Moretto ujawnia szczegóły dotyczące tego ruchu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri krok od zmiany klubu

Coraz więcej wskazuje na to, że w tym okienku Rodri zamieni Manchester City na Real Madryt. Obywatele są otwarci na rozstanie z mistrzem świata i już w czwartek ich przedstawiciele usiądą do oficjalnych rozmów z Królewskimi. To spotkanie może okazać się kluczowym i ostatnim w kwestii tego transferu.

Szczegóły negocjacji ujawnia Matteo Moretto. Wiemy, że Los Blancos już wcześniej osiągnęli porozumienie z samym zawodnikiem i ustalili z nim warunki indywidualnego kontraktu, a więc długość umowy i wynagrodzenie.

Z piłkarzem kontaktował się m.in. Jose Mourinho, który wytłumaczył mu, jaką rolę będzie odgrywał w drużynie. Co ciekawe, Rodri miał rozmawiać z graczami Barcelony, którzy próbowali go przekonać do zmiany zdania, ale zdobywca Złotej Piłki preferuje przeprowadzkę do Madrytu.

Manchester chce zarobić około 60 milionów euro, ale Real liczy, że Obywatele zgodzą się na kwotę, która nie przekroczy 50 milionów. Dla Madrytczyków będzie to już piąty transfer lata.