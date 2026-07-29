Raków Częstochowa znalazł następcę Brunesa. Na stole konkretna oferta

Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Lasse Nordas dostał ofertę z Rakowa

Raków Częstochowa rozpoczął poszukiwania nowego napastnika po niedawnym odejściu Jonatana Brunesa. Norweg, który przez ostatnie dwa sezony był jednym z najważniejszych zawodników zespołu, otrzymał atrakcyjną ofertę ze Sparty Praga i zdecydował się kontynuować karierę w Czechach. Medaliki zarobiły na jego sprzedaży około 6 milionów euro. Brunes w ciągu dwóch lat wystąpił w 81 spotkaniach, w których zdobył aż 40 bramek.

Władze częstochowskiego klubu nie zamierzają długo pozostawać bez klasowego snajpera. Jak informuje TV2.no, Raków zwrócił uwagę na Lasse Nordasa z Luton City. Medaliki miały już złożyć ofertę za 24-letniego napastnika. Norweg według serwisu Transfermarkt.de wyceniany jest obecnie na 3,5 miliona euro.

Nordas w drugiej części poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w holenderskim SC Heerenveen. Pobyt w Eredivisie okazał się dla niego okazją do regularnej gry. W 17 rozegranych spotkaniach napastnik zdobył sześć bramek oraz zanotował dwie asysty.

Luton sprowadziło Nordasa zimą 2025 roku z Tromso IL za 3,6 miliona euro. W barwach angielskiego klubu Norweg rozegrał 27 spotkań, w których czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Co ciekawe, zainteresowanie jego usługami miała wykazywać Legia Warszawa.

Początek sezonu PKO BP Ekstraklasy nie był udany dla drużyny Dawida Kroczka. Medaliki niespodziewanie przegrały na inaugurację rozgrywek z Wisłą Płock (1:2). Raków będzie miał okazję zdobyć pierwsze punkty w drugiej kolejce, kiedy zmierzy się ze Śląskiem Wrocław.