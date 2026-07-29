Wszystko wskazuje na to, że w tym okienku doczekamy się hitowego transferu. José Félix Díaz informuje, że doszło do spotkania Real Madryt - Manchester City.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Hitowy transfer coraz bliżej

Real Madryt przed startem sezonu 2026/27 sprowadził już czterech zawodników. Na Santiago Bernabeu zameldowali się Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté i Bernardo Silva. To nie koniec transferów wicemistrzów Hiszpanii.

Królewscy chcą pozyskać piłkarza, który niedawno sięgnął po złoty medal MŚ 2026. Poważne zainteresowanie Los Blancos wzbudził Rodri, najlepszy zawodnik turnieju. Media są przekonane, że pomocnik faktycznie zmieni klubowe barwy i dołączy do zespołu z ojczyzny.

José Félix Díaz ujawnił, że już w czwartek Real Madryt i Manchester City spotkają się, by negocjować warunku tego ruchu. Stołeczna ekipa ma zapłacić 40-50 milionów euro za transfer gwiazdora Obywateli.