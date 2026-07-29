FC Barcelona rozważa transfer hiszpańskiego pomocnika. Deco już działa

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Javi Guerra na liście życzeń Barcelony

FC Barcelona nie zwalnia tempa w przygotowaniach do nowego sezonu. Zespół Hansiego Flicka obecnie przebywa na przedsezonowym obozie treningowym w angielskim St. George’s Park, gdzie pracuje nad formą przed startem rozgrywek La Liga. W tym samym miejscu przygotowania prowadzi również Valencia, co stworzyło okazję do bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami obu klubów.

Dział sportowy mistrzów Hiszpanii, na czele z Deco, pracuje nad wzmocnieniem kadry. Priorytetem katalońskiego klubu pozostaje sprowadzenie nowego napastnika. Kontuzja Frenkiego de Jonga sprawiła jednak, że Hansi Flick zwrócił również uwagę na możliwość pozyskania środkowego pomocnika.

Według informacji przekazanych przez „COPE”, na liście życzeń Barcelony nadal znajduje się Javi Guerra z Valencii. Doniesienia wskazują, że przedstawiciele 23-letniego zawodnika mieli już kontaktować się z działaczami katalońskiego klubu. W Valencii pomocnik pełni coraz ważniejszą rolę.

Obecnie jego klauzula odstępnego wynosi 40 milionów euro, jednak już na początku sierpnia ma wzrosnąć do 60 milionów euro. Sam zawodnik wielokrotnie podkreślał, że na ten moment nie planuje opuszczać Valencii. – Przedłużyłem w zeszłym roku kontrakt, więc myślę, że jasne jest, że chcę tu zostać – powiedział niedawno Guerra.

Umowa Hiszpana obowiązuje do czerwca 2029 roku. Na ten moment nie ma jednak przesłanek, by Barcelona przygotowywała natychmiastową ofertę za pomocnika Valencii.