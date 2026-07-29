Chelsea wykazuje zainteresowanie belgijskim snajperem

Chelsea nie wyklucza wzmocnienia swojej formacji ofensywnej. Kandydatem do przeprowadzki na Stamford Bridge jest Matias Fernandez-Pardo - ujawnił Ekrem Konur.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Matias Fernandez-Pardo na radarze Chelsea

Chelsea pozostaje bardzo aktywna podczas trwającego letniego okienka transferowego. W ostatnich tygodniach na Stamford Bridge przenieśli się między innymi Morgan Rogers oraz Marco Palestra. Trener ekipy The Blues – Xabi Alonso – liczy jednak na kolejne wzmocnienia, ponieważ chce jeszcze bardziej zwiększyć rywalizację w ofensywie swojej drużyny przed startem nowego sezonu.

Niewykluczone, iż londyński gigant sprowadzi nowego napastnika, zwłaszcza że Liam Delap jest bliski opuszczenia zespołu Niebieskich. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jego następcą może zostać Matias Fernandez-Pardo. Według dziennikarza Chelsea uważnie monitoruje sytuację 21-letniego snajpera, rywalizując o jego podpis z Atletico Madryt, Liverpoolem oraz Arsenalem.

Mierzący 188 centymetrów ofensywny piłkarz na co dzień występuje w barwach LOSC Lille. Choć francuski klub chciałby go zatrzymać, to sam zawodnik jest otwarty na wykonanie kolejnego kroku w karierze. Fernandez-Pardo trafił do Lille w sierpniu 2024 roku z KAA Gent za blisko 12 milionów euro.

Reprezentant Belgii w poprzedniej kampanii rozegrał 41 meczów, zdobył osiem bramek i zanotował siedem asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku, a wartość rynkowa atakującego wynosi 35 milionów euro.