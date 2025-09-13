Korona Kielce – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (13.09.2025)

Korona – Pogoń: gdzie oglądać?
Korona Kielce zmierzy się u siebie z Pogonią Szczecin w jednym z najciekawszych spotkań 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni są niepokonani od pięciu meczów, a tuż przed przerwą na kadrę pokonali Bruk-Bet Termalicę Nieciecza (3:1) oraz Motor Lublin (2:0). Zespół Jacka Zielińskiego zajmuje solidne 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów.
Portowcy również są w świetnej formie. Wygrali dwa ligowe mecze z rzędu. Robert Kolendowicz musi jednak radzić sobie bez Efthymiosa Koulourisa. Król strzelców poprzedniego sezonu wybrał bowiem grę w saudyjskim Al-Ula.
Zapowiada się niezwykle ciekawe widowisko w stolicy województwa świętokrzyskiego. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Korona Kielce – Pogoń Szczecin i przeczytaj naszą pełną zapowiedź spotkania.
Korona – Pogoń: transmisja w TV
Spotkanie pomiędzy Koroną Kielce a Pogonią Szczecin na Exbud Arenie będzie transmitowane na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Krzysztof Marciniak oraz Kamil Kosowski. Początek meczu o godzinie 14:45.
Korona – Pogoń: stream online
Mecz Korona Kielce – Pogoń Szczecin będzie dostępny w internecie. Transmisje ze wszystkich spotkań PKO BP Ekstraklasy są dostępne na platformie CANAL+ online.
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Korona – Pogoń: sonda
Kto wygra mecz?
- Korona Kielce 50%
- Remis 7%
- Pogoń Szczecin 43%
14+ Votes
Korona – Pogoń: kursy bukmacherskie
