Korona Kielce – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

Korona – Pogoń: typy bukmacherskie
Korona Kielce zmierzy się na własnym stadionie z Pogonią Szczecin w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowane jest na sobotę, 13 września, o godzinie 14:45. Żółto-Czerwoni po słabszym początku sezonu wrócili na właściwe tory i są niepokonani od pięciu spotkań. Kibiców może cieszyć rosnąca forma Dawida Błanika oraz Antonina. Hiszpański snajper ma już dwa trafienia na koncie i z meczu na mecz coraz mocniej zaznacza swoją obecność w ofensywie.
Jacek Zieliński nie dokonuje wielu zmian w podstawowej jedenastce, a ostatnio może być zadowolony z postawy Bartłomieja Smolarczyka, który odwdzięczył się za zaufanie bramką w starciu w Niecieczy. Pogoń natomiast musi nauczyć się funkcjonować bez swojego niedawnego lidera i króla strzelców ekstraklasy – Efthymiosa Koulourisa. Grecki napastnik przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, a jego rolę ma przejąć nowy nabytek – Rajmund Molnar, który czeka na debiut. Portowcy po serii dwóch zwycięstw z rzędu chcą sięgnąć po kolejny triumf na trudnym terenie. Na papierze zapowiada się wyrównane spotkanie. Gospodarze prezentują stabilną formę, a Pogoń zamierza wrócić do ligowej czołówki. Mój typ: remis.
Korona – Pogoń: ostatnie wyniki
Kielczanie w świetnych nastrojach zakończyli okres przed przerwą reprezentacyjną. Korona wygrała na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką (3:1), a na listę strzelców wpisali się Błanik, Smolarczyk i Konrad Matuszewski. Wcześniej Żółto-Czerwoni pokonali Motor Lublin (2:0), rozbili Radomiaka Radom (3:0), a także remisowali z Lechem Poznań (1:1) i Zagłębiem Lubin (1:1). Passa pięciu meczów bez porażki buduje w Kielcach coraz większy optymizm.
Pogoń Szczecin nie najlepiej rozpoczęła sierpień. Dwie porażki i remis z Bruk-Betem (1:1) zwiastowały kryzys. Jednak ekipa Roberta Kolendowicza szybko się przełamała. Portowcy ograli Widzew Łódź (2:1) i zatrzymali Raków Częstochowa, zwyciężając (2:0). Wysoką formę prezentuje Kamil Grosicki, który nie tylko regularnie trafia do siatki, ale także dorzuca kolejne asysty.
Korona – Pogoń: historia
W pięciu ostatnich pojedynkach pomiędzy Koroną a Pogonią, dwukrotnie zwycięsko wychodzili Portowcy, a trzy mecze kończyły się podziałem punktów. W poprzednim sezonie w Kielcach kibice nie doczekali się goli i spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Z kolei w Szczecinie gospodarze okazali się zdecydowanie lepsi, wygrywając (3:0). Bohaterem tamtego starcia był Koulouris, który ustrzelił dublet. Wynik ustalił Kacper Łukasiak, który obecnie reprezentuje barwy GKS-u Katowice.
Korona – Pogoń: kursy bukmacherskie
Zgodnie z notowaniami bukmacherów, faworytem sobotniego starcia w Kielcach jest Korona. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 2.22. Triumf Pogoni Szczecin wyceniono na mniej więcej 3.20, natomiast remis oscyluje w granicach 3.45-3.75.
Korona – Pogoń: przewidywane składy
|5Pau Resta
|9Stjepan Davidovic
|11Vladimir Nikolov
|13Milosz Strzebonski
|15Nikodem Niski
|26Viktor Popov
|27Wojciech Kaminski
|37Hubert Zwoźny
|87Rafal Mamla
|24Bartłomiej Smolarczyk
|9Rajmund Molnár
|13Dimitrios Keramitsis
|17Jakub Lis
|18Paul Mukairu
|20Patryk Paryzek
|29Mateusz Bąk
|31Krzysztof Kamiński
|61Kacper Smoliński
|6Jan Biegański
Korona – Pogoń: sonda
Kto wygra mecz?
- Korona Kielce 33%
- Remis 0%
- Pogoń Szczecin 67%
3+ Votes
Korona – Pogoń: transmisja meczu
Mecz Korona Kielce – Pogoń Szczecin w 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 13 września. Początek rywalizacji na Exbud Arenie o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online. Starcie skomentuje duet Krzysztof Marciniak – Kamil Kosowski.
