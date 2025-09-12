Korona Kielce – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

16:08, 12. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Korona Kielce podejmie Pogoń Szczecin w 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz zostanie rozegrany w sobotę (13 września) o godz. 14:45. Portowcy są w lidze rozpędzeni i będą chcieli podtrzymać swoją passę.

Dawid Błanik
PressFocus Na zdjęciu: Dawid Błanik

Korona – Pogoń: typy bukmacherskie

Korona Kielce zmierzy się na własnym stadionie z Pogonią Szczecin w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowane jest na sobotę, 13 września, o godzinie 14:45. Żółto-Czerwoni po słabszym początku sezonu wrócili na właściwe tory i są niepokonani od pięciu spotkań. Kibiców może cieszyć rosnąca forma Dawida Błanika oraz Antonina. Hiszpański snajper ma już dwa trafienia na koncie i z meczu na mecz coraz mocniej zaznacza swoją obecność w ofensywie.

Jacek Zieliński nie dokonuje wielu zmian w podstawowej jedenastce, a ostatnio może być zadowolony z postawy Bartłomieja Smolarczyka, który odwdzięczył się za zaufanie bramką w starciu w Niecieczy. Pogoń natomiast musi nauczyć się funkcjonować bez swojego niedawnego lidera i króla strzelców ekstraklasy – Efthymiosa Koulourisa. Grecki napastnik przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, a jego rolę ma przejąć nowy nabytek – Rajmund Molnar, który czeka na debiut. Portowcy po serii dwóch zwycięstw z rzędu chcą sięgnąć po kolejny triumf na trudnym terenie. Na papierze zapowiada się wyrównane spotkanie. Gospodarze prezentują stabilną formę, a Pogoń zamierza wrócić do ligowej czołówki. Mój typ: remis.

Paweł Wątorski
Paweł
Superbet
3.70
Remis
*Kursy z 12.09.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Korona – Pogoń: ostatnie wyniki

Kielczanie w świetnych nastrojach zakończyli okres przed przerwą reprezentacyjną. Korona wygrała na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką (3:1), a na listę strzelców wpisali się Błanik, Smolarczyk i Konrad Matuszewski. Wcześniej Żółto-Czerwoni pokonali Motor Lublin (2:0), rozbili Radomiaka Radom (3:0), a także remisowali z Lechem Poznań (1:1) i Zagłębiem Lubin (1:1). Passa pięciu meczów bez porażki buduje w Kielcach coraz większy optymizm.

Pogoń Szczecin nie najlepiej rozpoczęła sierpień. Dwie porażki i remis z Bruk-Betem (1:1) zwiastowały kryzys. Jednak ekipa Roberta Kolendowicza szybko się przełamała. Portowcy ograli Widzew Łódź (2:1) i zatrzymali Raków Częstochowa, zwyciężając (2:0). Wysoką formę prezentuje Kamil Grosicki, który nie tylko regularnie trafia do siatki, ale także dorzuca kolejne asysty.

Korona – Pogoń: historia

W pięciu ostatnich pojedynkach pomiędzy Koroną a Pogonią, dwukrotnie zwycięsko wychodzili Portowcy, a trzy mecze kończyły się podziałem punktów. W poprzednim sezonie w Kielcach kibice nie doczekali się goli i spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Z kolei w Szczecinie gospodarze okazali się zdecydowanie lepsi, wygrywając (3:0). Bohaterem tamtego starcia był Koulouris, który ustrzelił dublet. Wynik ustalił Kacper Łukasiak, który obecnie reprezentuje barwy GKS-u Katowice.

Korona – Pogoń: kursy bukmacherskie

Zgodnie z notowaniami bukmacherów, faworytem sobotniego starcia w Kielcach jest Korona. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 2.22. Triumf Pogoni Szczecin wyceniono na mniej więcej 3.20, natomiast remis oscyluje w granicach 3.45-3.75.

Korona Kielce
Remis
Pogoń Szczecin
2.15
3.45
3.20
2.22
3.70
3.10
2.22
3.75
2.92
2.22
3.75
3.20
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 07:30.

Korona – Pogoń: przewidywane składy

Korona – Pogoń: sonda

Kto wygra mecz?

  • Korona Kielce
  • Remis
  • Pogoń Szczecin
  • Korona Kielce 33%
  • Remis 0%
  • Pogoń Szczecin 67%

3+ Votes

Korona – Pogoń: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Pogoń Szczecin w 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 13 września. Początek rywalizacji na Exbud Arenie o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online. Starcie skomentuje duet Krzysztof Marciniak – Kamil Kosowski.

