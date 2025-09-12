Korona Kielce – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

Korona Kielce podejmie Pogoń Szczecin w 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz zostanie rozegrany w sobotę (13 września) o godz. 14:45. Portowcy są w lidze rozpędzeni i będą chcieli podtrzymać swoją passę.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Błanik

Korona – Pogoń: typy bukmacherskie

Korona Kielce zmierzy się na własnym stadionie z Pogonią Szczecin w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowane jest na sobotę, 13 września, o godzinie 14:45. Żółto-Czerwoni po słabszym początku sezonu wrócili na właściwe tory i są niepokonani od pięciu spotkań. Kibiców może cieszyć rosnąca forma Dawida Błanika oraz Antonina. Hiszpański snajper ma już dwa trafienia na koncie i z meczu na mecz coraz mocniej zaznacza swoją obecność w ofensywie.

Jacek Zieliński nie dokonuje wielu zmian w podstawowej jedenastce, a ostatnio może być zadowolony z postawy Bartłomieja Smolarczyka, który odwdzięczył się za zaufanie bramką w starciu w Niecieczy. Pogoń natomiast musi nauczyć się funkcjonować bez swojego niedawnego lidera i króla strzelców ekstraklasy – Efthymiosa Koulourisa. Grecki napastnik przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, a jego rolę ma przejąć nowy nabytek – Rajmund Molnar, który czeka na debiut. Portowcy po serii dwóch zwycięstw z rzędu chcą sięgnąć po kolejny triumf na trudnym terenie. Na papierze zapowiada się wyrównane spotkanie. Gospodarze prezentują stabilną formę, a Pogoń zamierza wrócić do ligowej czołówki. Mój typ: remis.

Korona – Pogoń: ostatnie wyniki

Kielczanie w świetnych nastrojach zakończyli okres przed przerwą reprezentacyjną. Korona wygrała na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką (3:1), a na listę strzelców wpisali się Błanik, Smolarczyk i Konrad Matuszewski. Wcześniej Żółto-Czerwoni pokonali Motor Lublin (2:0), rozbili Radomiaka Radom (3:0), a także remisowali z Lechem Poznań (1:1) i Zagłębiem Lubin (1:1). Passa pięciu meczów bez porażki buduje w Kielcach coraz większy optymizm.

Pogoń Szczecin nie najlepiej rozpoczęła sierpień. Dwie porażki i remis z Bruk-Betem (1:1) zwiastowały kryzys. Jednak ekipa Roberta Kolendowicza szybko się przełamała. Portowcy ograli Widzew Łódź (2:1) i zatrzymali Raków Częstochowa, zwyciężając (2:0). Wysoką formę prezentuje Kamil Grosicki, który nie tylko regularnie trafia do siatki, ale także dorzuca kolejne asysty.

Korona – Pogoń: historia

W pięciu ostatnich pojedynkach pomiędzy Koroną a Pogonią, dwukrotnie zwycięsko wychodzili Portowcy, a trzy mecze kończyły się podziałem punktów. W poprzednim sezonie w Kielcach kibice nie doczekali się goli i spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Z kolei w Szczecinie gospodarze okazali się zdecydowanie lepsi, wygrywając (3:0). Bohaterem tamtego starcia był Koulouris, który ustrzelił dublet. Wynik ustalił Kacper Łukasiak, który obecnie reprezentuje barwy GKS-u Katowice.

Korona – Pogoń: kursy bukmacherskie

Zgodnie z notowaniami bukmacherów, faworytem sobotniego starcia w Kielcach jest Korona. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 2.22. Triumf Pogoni Szczecin wyceniono na mniej więcej 3.20, natomiast remis oscyluje w granicach 3.45-3.75.

Korona – Pogoń: przewidywane składy

Korona Kielce Jacek Zielinski Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Korona Kielce Jacek Zielinski 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Dziekoński 61 Budnicki 44 Sotiriou 6 Pieczek 71 Długosz 8 Remacle 88 Svetlin 3 Matuszewski 10 Nono 70 Antoñín 7 Blanik 11 Grosicki 99 Kostorz 7 Juwara 14 Pozo 19 Ndiaye 10 Przyborek 32 Koutris 2 Huja 22 Loncar 28 Wahlqvist 77 Cojocaru 1 Dziekoński 61 Budnicki 44 Sotiriou 6 Pieczek 71 Długosz 8 Remacle 88 Svetlin 3 Matuszewski 10 Nono 70 Antoñín 7 Blanik 11 Grosicki 99 Kostorz 7 Juwara 14 Pozo 19 Ndiaye 10 Przyborek 32 Koutris 2 Huja 22 Loncar 28 Wahlqvist 77 Cojocaru 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Rezerwowi 5 Pau Resta 9 Stjepan Davidovic 11 Vladimir Nikolov 13 Milosz Strzebonski 15 Nikodem Niski 26 Viktor Popov 27 Wojciech Kaminski 37 Hubert Zwoźny 87 Rafal Mamla 24 Bartłomiej Smolarczyk 9 Rajmund Molnár 13 Dimitrios Keramitsis 17 Jakub Lis 18 Paul Mukairu 20 Patryk Paryzek 29 Mateusz Bąk 31 Krzysztof Kamiński 61 Kacper Smoliński 6 Jan Biegański

Korona – Pogoń: sonda

Kto wygra mecz? Korona Kielce

Remis

Pogoń Szczecin Korona Kielce 33%

Remis 0%

Pogoń Szczecin 67% 3+ Votes

Korona – Pogoń: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Pogoń Szczecin w 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 13 września. Początek rywalizacji na Exbud Arenie o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online. Starcie skomentuje duet Krzysztof Marciniak – Kamil Kosowski.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.