Korona Kielce zagra z Motorem Lublin w meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 23 sierpnia, o godz. 17:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Korona - Motor.

PressFocus Na zdjęciu: Vladimir Nikolov

Korona – Motor, gdzie obejrzeć?

Korona Kielce podejmie Motor Lublin w sobotnim (23 sierpnia, godz. 17:30) meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni po dość rozczarowującym początku sezonu odbudowali formę i w trzech ostatnich meczach zdobyli pięć punktów, w tym zanotowali cenny remis w Poznaniu z Lechem (1:1). W zespole Jacka Zielińskiego szczególnie dobrze spisuje się Dawid Błanik, który zdobył trzy bramki w bieżącej kampanii ligowej.

Tymczasem piłkarze Mateusza Stolarskiego pozostają niepokonani w tym sezonie na własnym terenie, a na wyjazdach ponieśli już porażkę z Pogonią Szczecin (1:4) i zremisowali z Lechią Gdańsk (3:3). W poprzednim sezonie Korona wygrała u siebie z Motorem (1:0) po trafieniu Pedro Nuno, który latem opuścił szeregi kieleckiego zespołu. Sprawdź naszą zapowiedź meczu Korona Kielce – Motor Lublin. Dowiedz się, gdzie obejrzeć to starcie na żywo.

Korona – Motor, transmisja w TV

Spotkanie Korony Kielce z Motorem Lubin na Exbud Arenie będzie dostępne w telewizji. Transmisję meczu zobaczysz na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentuje duet Krzysztof Marciniak – Jacek Bednarz.

Korona – Motor, transmisja online

Mecz Korona Kielce – Motor Lubin możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Transmisje ze wszystkich spotkań PKO BP Ekstraklasy są dostępne na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji Fortuny. Wyjaśniamy dokładnie, co trzeba zrobić.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Korona – Motor, sonda

Kto wygra mecz w Kielcach? Korona

Remis

Motor Korona 75%

Remis 0%

Motor 25% 4+ Votes

Korona – Motor, kursy bukmacherskie

Korona Kielce Motor Lublin 2.05 3.60 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 17:30 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Korona Kielce – Motor Lublin? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Korona Kielce – Motor Lublin? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 17:30.

