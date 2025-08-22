Korona Kielce – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

Korona – Motor: typy bukmacherskie
W sobotnim (23 sierpnia, godz. 17:30) meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zagra z Motorem Lublin na Exbud Arenie. Po dość rozczarowującym początku sezonu, Żółto-Czerwoni zgromadzili w trzech ostatnich spotkaniach pięć punktów. Warto wyróżnić punkt zdobyty w Poznaniu, gdzie Korona zremisowała z Lechem (1:1). W świetnej formie w drużynie Jacka Zielińskiego znajduje się Dawid Błanik, który w obecnym sezonie już trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców. To zawodnik, na którego skuteczność i kreatywność w ataku kieleckiego zespołu warto zwrócić uwagę w nadchodzącym meczu.
Motor w poprzednich rozgrywkach pokazał się z dobrej strony jako beniaminek, a obecnie stoi przed wyższymi oczekiwaniami. Trener Mateusz Stolarczyk z pewnością nie jest w pełni zadowolony z wyników, bo po zwycięstwie na inaugurację z Arką Gdynia zespół wciąż czeka na pełną pulę punktową. Analizując formę obu drużyn, przewiduję, że w sobotnim starciu komplet punktów pozostanie w Kielcach. Mój typ: wygrana Korony Kielce.
Korona – Motor: ostatnie wyniki
Kielczanie rozpoczęli sezon od dwóch porażek z rzędu. Najpierw ulegli (0:2) na wyjeździe beniaminkowi z Płocka, a następnie z Legią Warszawa (0:2). Pierwszy punkt w sezonie kielecki zespół zdobył w Lubinie, remisując z Zagłębiem (1:1). Następnie przyszło efektowne zwycięstwo w prestiżowym starciu nad Radomiakiem Radom (3:0). W ostatni weekend Żółto-Czerwoni podzielili się punktami z Lechem Poznań.
Zespół z Lublina w trakcie tej kampanii odniosła zwycięstwo nad Arką Gdynia (1:0), a jedyną bramkę w meczu zdobył Senegalczyk Mbaye Ndiaye. Następnie drużyna została rozgromiona przez Pogoń Szczecin (1:4). Podopieczni Stolarskiego dwa ostatnie mecze zremisowali -najpierw z Lechią Gdańsk (0:0), a później z Piastem Gliwice (0:0).
Korona – Motor: historia
W ubiegłym sezonie Motor i Korona zmierzyły się na tym samym poziomie rozgrywkowym po 16 latach. W sezonie 2008/2009 dwukrotnie zwycięstwa odnosiła Korona. Natomiast w poprzednich rozgrywkach w Kielcach górą była Korona (1:0) po trafieniu Pedro Nuno, zaś w Lublinie padł remis (1:1).
Korona – Motor: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie wskazują, że faworytem meczu jest Korona Kielce. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 2.05. Triumf Motoru Lublin został wyceniony na mniej więcej 3.85, natomiast remis oscyluje w granicach 3.70.
Korona – Motor: przewidywane składy
|5Pau Resta
|9Stjepan Davidovic
|11Vladimir Nikolov
|13Milosz Strzebonski
|15Nikodem Niski
|24Bartłomiej Smolarczyk
|27Wojciech Kaminski
|37Hubert Zwoźny
|87Rafal Mamla
|2Paskal Meyer
|6Sergi Samper
|8Mathieu Scalet
|19Bradly van Hoeven
|23Florian Haxha
|28Pawel Stolarski
|33Gasper Tratnik
|47Krystian Palacz
|77Renat Dadashov
Korona – Motor: sonda
Kto wygra mecz?
- Korona Kielce
- Remis
- Motor Lublin
0 Votes
Korona – Motor: transmisja meczu
Mecz Korona Kielce – Motor Lublin w ramach 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 23 sierpnia, o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+online. Przy mikrofonach zasiądą Krzysztof Marciniak oraz Jacek Bednarz.
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.