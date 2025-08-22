Korona Kielce – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

Korona Kielce podejmie Motor Lublin na Exbud Arenie w ramach 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w sobotę (23 sierpnia) o godz. 17:30. Zapraszamy do zapoznania się z typami i kursami na to spotkanie.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Błanik

Korona – Motor: typy bukmacherskie

W sobotnim (23 sierpnia, godz. 17:30) meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zagra z Motorem Lublin na Exbud Arenie. Po dość rozczarowującym początku sezonu, Żółto-Czerwoni zgromadzili w trzech ostatnich spotkaniach pięć punktów. Warto wyróżnić punkt zdobyty w Poznaniu, gdzie Korona zremisowała z Lechem (1:1). W świetnej formie w drużynie Jacka Zielińskiego znajduje się Dawid Błanik, który w obecnym sezonie już trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców. To zawodnik, na którego skuteczność i kreatywność w ataku kieleckiego zespołu warto zwrócić uwagę w nadchodzącym meczu.

Motor w poprzednich rozgrywkach pokazał się z dobrej strony jako beniaminek, a obecnie stoi przed wyższymi oczekiwaniami. Trener Mateusz Stolarczyk z pewnością nie jest w pełni zadowolony z wyników, bo po zwycięstwie na inaugurację z Arką Gdynia zespół wciąż czeka na pełną pulę punktową. Analizując formę obu drużyn, przewiduję, że w sobotnim starciu komplet punktów pozostanie w Kielcach. Mój typ: wygrana Korony Kielce.

Korona – Motor: ostatnie wyniki

Kielczanie rozpoczęli sezon od dwóch porażek z rzędu. Najpierw ulegli (0:2) na wyjeździe beniaminkowi z Płocka, a następnie z Legią Warszawa (0:2). Pierwszy punkt w sezonie kielecki zespół zdobył w Lubinie, remisując z Zagłębiem (1:1). Następnie przyszło efektowne zwycięstwo w prestiżowym starciu nad Radomiakiem Radom (3:0). W ostatni weekend Żółto-Czerwoni podzielili się punktami z Lechem Poznań.

Zespół z Lublina w trakcie tej kampanii odniosła zwycięstwo nad Arką Gdynia (1:0), a jedyną bramkę w meczu zdobył Senegalczyk Mbaye Ndiaye. Następnie drużyna została rozgromiona przez Pogoń Szczecin (1:4). Podopieczni Stolarskiego dwa ostatnie mecze zremisowali -najpierw z Lechią Gdańsk (0:0), a później z Piastem Gliwice (0:0).

Korona – Motor: historia

W ubiegłym sezonie Motor i Korona zmierzyły się na tym samym poziomie rozgrywkowym po 16 latach. W sezonie 2008/2009 dwukrotnie zwycięstwa odnosiła Korona. Natomiast w poprzednich rozgrywkach w Kielcach górą była Korona (1:0) po trafieniu Pedro Nuno, zaś w Lublinie padł remis (1:1).

Korona – Motor: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że faworytem meczu jest Korona Kielce. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 2.05. Triumf Motoru Lublin został wyceniony na mniej więcej 3.85, natomiast remis oscyluje w granicach 3.70.

Korona – Motor: przewidywane składy

Korona – Motor: sonda

Korona – Motor: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Motor Lublin w ramach 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 23 sierpnia, o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+online. Przy mikrofonach zasiądą Krzysztof Marciniak oraz Jacek Bednarz.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

