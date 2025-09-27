Korona Kielce – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.09.2025)

Korona Kielce - Lechia Gdańsk to mecz 10. PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się na Exbud Arenie w sobotę (27 września) o godz. 14:45. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz.

Korona – Lechia: gdzie oglądać?

Korona Kielce podejmie Lechię Gdańsk w meczu 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy Spotkanie zaplanowano na sobotę (27 września) o godzinie 14:45. Starcie zapowiada się niezwykle ciekawie, bo obie drużyny znajdują się w bardzo dobrej formie.

Faworytem będą gospodarze, którzy pod wodzą Jacka Zielińskiego rozgrywają znakomity sezon. Żółto-Czerwoni zajmują wysokie piąte miejsce w tabeli i pozostają niepokonani od ośmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Lechia również odzyskała pewność siebie po słabszym początku kampanii. Zespół Johna Carvera wygrał trzy z czterech ostatnich meczów, a w poprzedni weekend w Szczecinie pokazał ofensywną jakość, pokonując Pogoń (4:3). Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Korona Kielce – Lechia Gdańsk i zapoznaj się również z naszą szczegółową zapowiedzią.

Korona – Lechia: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Koroną Kielce a Lechią Gdańsk obejrzysz na żywo w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3. Mecz skomentują Bartosz Gleń oraz Wojciech Jagoda.

Korona – Lechia: stream online

Mecz Korona Kielce – Lechia Gdańsk będzie także dostępny w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Spotkanie na Exbud Arenie rozpocznie się o godzinie 14:45.

Korona – Lechia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że większe szanse na zwycięstwo w sobotnim starciu mają gospodarze. Kurs na triumf Korony Kielce wynosi około 2.00. Tymczasem obstawiając zwycięstwo Lechii Gdańsk możesz liczyć na kurs w granicach 3.90.

Korona Kielce Lechia Gdańsk 2.00 3.70 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2025 10:28 .

Gdzie oglądać mecz Korona Kielce – Lechia Gdańsk? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Korona Kielce – Lechia Gdańsk? Mecz rozpocznie się w sobotę, 27 września, o godzinie 14:45.

