Korona Kielce – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.09.2025)

Korona – Lechia: gdzie oglądać?
Korona Kielce podejmie Lechię Gdańsk w meczu 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy Spotkanie zaplanowano na sobotę (27 września) o godzinie 14:45. Starcie zapowiada się niezwykle ciekawie, bo obie drużyny znajdują się w bardzo dobrej formie.
Faworytem będą gospodarze, którzy pod wodzą Jacka Zielińskiego rozgrywają znakomity sezon. Żółto-Czerwoni zajmują wysokie piąte miejsce w tabeli i pozostają niepokonani od ośmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach.
Lechia również odzyskała pewność siebie po słabszym początku kampanii. Zespół Johna Carvera wygrał trzy z czterech ostatnich meczów, a w poprzedni weekend w Szczecinie pokazał ofensywną jakość, pokonując Pogoń (4:3). Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Korona Kielce – Lechia Gdańsk i zapoznaj się również z naszą szczegółową zapowiedzią.
Korona – Lechia: transmisja w TV
Spotkanie pomiędzy Koroną Kielce a Lechią Gdańsk obejrzysz na żywo w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3. Mecz skomentują Bartosz Gleń oraz Wojciech Jagoda.
Korona – Lechia: stream online
Mecz Korona Kielce – Lechia Gdańsk będzie także dostępny w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Spotkanie na Exbud Arenie rozpocznie się o godzinie 14:45.
Korona – Lechia: sonda
Kto wygra mecz?
- Korona Kielce
- Remis
- Lechia Gdańsk
0 Votes
Korona – Lechia: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że większe szanse na zwycięstwo w sobotnim starciu mają gospodarze. Kurs na triumf Korony Kielce wynosi około 2.00. Tymczasem obstawiając zwycięstwo Lechii Gdańsk możesz liczyć na kurs w granicach 3.90.
Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online.
Mecz rozpocznie się w sobotę, 27 września, o godzinie 14:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.