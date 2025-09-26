Korona Kielce – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

Korona Kielce - Lechia Gdańsk to mecz 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w sobotę (27 września) o godz. 14:45. Sprawdź typy, kursy oraz zapowiedź spotkania rozgrywanego na Exbud Arenie.

Korona – Lechia: typy bukmacherskie

Korona Kielce podejmie na Exbud Arenie Lechię Gdańsk w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni są jedną z największych rewelacji obecnego sezonu. Choć początek nie był łatwy – dwa przegrane mecze na inaugurację – zespół trenera Jacka Zielińskiego szybko złapał właściwy rytm. Obecnie notują serię siedmiu spotkań bez porażki w lidze. W poprzedniej kolejce zremisowali bezbramkowo z Arką Gdynia, a teraz znów zmierzą się z ekipą z Trójmiasta.

Drużyna prowadzona przez Johna Carvera wygrała trzy z ostatnich czterech meczów ligowych, a dodatkowo zanotowała awans w Pucharze Polski. Wyniki pokazują, że trener zbudował zespół, który coraz pewniej radzi sobie w ofensywie i potrafi utrzymywać równowagę między atakiem a defensywą.

Na korzyść Korony przemawia jednak świetna dyspozycja w meczach domowych. Kielczanie wygrali trzy ostatnie spotkania przed własną publicznością, a atmosfera Exbud Arenie staje się ich mocnym atutem: Mój typ: wygrana Korony Kielce.

Korona – Lechia: ostatnie wyniki

W środku tygodnia kielczanie udali się do Rzeszowa, gdzie w ramach 1/32 finału STS Pucharu Polski zmierzyli się z miejscową Stalą. Awans Żółto-Czerwonym zapewnił Pau Resta, który zdobył swoją pierwszą bramkę po powrocie na boisko po poważnej kontuzji kolana. W Ekstraklasie Korona pokonała kolejno Motor Lublin (2:0), Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (3:1) oraz Pogoń Szczecin (1:0). W ostatniej kolejce zremisowała z Arką (0:0).

Lechia również ma powody do zadowolenia. Zieloni zapewnili sobie awans do kolejnej rundy Pucharu Polski, pokonując na wyjeździe Pogoń Grodzisk Mazowiecki (1:0). W miniony weekend gdańszczanie odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo nad Pogonią Szczecin (4:3) w emocjonującym widowisku. Dzięki temu drużyna opuściła ostatnie miejsce w tabeli. Forma Lechii w ostatnich tygodniach jest coraz bardziej stabilna. Wcześniej podopieczni Carvera pokonali GKS Katowice (2:0), przegrali z Jagiellonią Białystok (0:2), a także triumfowali w derbach Trójmiasta nad Arką Gdynia (1:0).

Korona – Lechia: historia

W poprzednim sezonie starcia Korony z Lechią dostarczyły kibicom zupełnie różnych emocji. W Kielcach padł bezbramkowy remis, natomiast w Gdańsku oglądaliśmy prawdziwy festiwal goli. Lechia wygrała tamten mecz (3:2), a decydujące trafienie w ostatniej minucie zanotował Kacper Sezonienko.

Bilans ostatnich pięciu spotkań pomiędzy tymi drużynami pokazuje, jak wyrównana jest rywalizacja. Korona wygrała dwa mecze, Lechia również dwa, a raz padł remis. To zapowiada, że nadchodzący pojedynek może być równie zacięty.

Korona – Lechia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują Koronę Kielce jako faworyta sobotniego spotkania. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1.88. Z kolei triumf Lechii Gdańsk został wyceniony na poziomie mniej więcej 4.00.

Korona – Lechia: przewidywane składy

Korona Kielce Jacek Zielinski Lechia Gdańsk John Carver Korona Kielce Jacek Zielinski 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Dziekoński 24 Smolarczyk 5 Resta 6 Pieczek 71 Długosz 8 Remacle 88 Svetlin 3 Matuszewski 10 Nono 70 Antoñín 7 Blanik 99 Neugebauer 90 Kurminowski 7 Viunnyk 5 Żelizko 10 Kapić 11 Mena 23 Kalahur 80 Rodin 15 Dyachuk 2 Kłudka 18 Paulsen 1 Dziekoński 24 Smolarczyk 5 Resta 6 Pieczek 71 Długosz 8 Remacle 88 Svetlin 3 Matuszewski 10 Nono 70 Antoñín 7 Blanik 99 Neugebauer 90 Kurminowski 7 Viunnyk 5 Żelizko 10 Kapić 11 Mena 23 Kalahur 80 Rodin 15 Dyachuk 2 Kłudka 18 Paulsen 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Lechia Gdańsk John Carver Rezerwowi 9 Stjepan Davidovic 11 Vladimir Nikolov 13 Milosz Strzebonski 15 Nikodem Niski 23 Slobodan Rubezic 26 Viktor Popov 27 Wojciech Kaminski 37 Hubert Zwoźny 44 Konstantinos Sotiriou 61 Jakub Budnicki 87 Rafal Mamla 1 Szymon Weirauch 3 Elias Olsson 8 Aleksandar Cirkovic 16 Alvis Jaunzems 21 Michal Glogowski 27 Matus Vojtko 33 Tomasz Wojtowicz 72 Mohamed Awad Alla 79 Kacper Sezonienko 88 Bartosz Szczepankiewicz 89 Tomas Bobcek

Korona – Lechia: sonda

Kto wygra mecz na Exbud Arenie? Korona Kielce

Remis

Lechia Gdańsk Korona Kielce 67%

Remis 0%

Lechia Gdańsk 33% 9+ Votes

Korona – Lechia: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Koroną Kielce a Lechią Gdańsk odbędzie się w sobotę, 27 września, o godzinie 14:45. Mecz będzie można śledzić na żywo na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online.

