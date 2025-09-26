Korona Kielce – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

11:54, 26. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Korona Kielce - Lechia Gdańsk to mecz 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w sobotę (27 września) o godz. 14:45. Sprawdź typy, kursy oraz zapowiedź spotkania rozgrywanego na Exbud Arenie.

Dawid Błanik
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Dawid Błanik

Korona – Lechia: typy bukmacherskie

Korona Kielce podejmie na Exbud Arenie Lechię Gdańsk w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni są jedną z największych rewelacji obecnego sezonu. Choć początek nie był łatwy – dwa przegrane mecze na inaugurację – zespół trenera Jacka Zielińskiego szybko złapał właściwy rytm. Obecnie notują serię siedmiu spotkań bez porażki w lidze. W poprzedniej kolejce zremisowali bezbramkowo z Arką Gdynia, a teraz znów zmierzą się z ekipą z Trójmiasta.

Drużyna prowadzona przez Johna Carvera wygrała trzy z ostatnich czterech meczów ligowych, a dodatkowo zanotowała awans w Pucharze Polski. Wyniki pokazują, że trener zbudował zespół, który coraz pewniej radzi sobie w ofensywie i potrafi utrzymywać równowagę między atakiem a defensywą.

Na korzyść Korony przemawia jednak świetna dyspozycja w meczach domowych. Kielczanie wygrali trzy ostatnie spotkania przed własną publicznością, a atmosfera Exbud Arenie staje się ich mocnym atutem: Mój typ: wygrana Korony Kielce.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
1.88
Wygrana Korony Kielce
Zagraj w STS!
*Kursy z 26.09.2025 10⁚44 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Korona – Lechia: ostatnie wyniki

W środku tygodnia kielczanie udali się do Rzeszowa, gdzie w ramach 1/32 finału STS Pucharu Polski zmierzyli się z miejscową Stalą. Awans Żółto-Czerwonym zapewnił Pau Resta, który zdobył swoją pierwszą bramkę po powrocie na boisko po poważnej kontuzji kolana. W Ekstraklasie Korona pokonała kolejno Motor Lublin (2:0), Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (3:1) oraz Pogoń Szczecin (1:0). W ostatniej kolejce zremisowała z Arką (0:0).

Lechia również ma powody do zadowolenia. Zieloni zapewnili sobie awans do kolejnej rundy Pucharu Polski, pokonując na wyjeździe Pogoń Grodzisk Mazowiecki (1:0). W miniony weekend gdańszczanie odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo nad Pogonią Szczecin (4:3) w emocjonującym widowisku. Dzięki temu drużyna opuściła ostatnie miejsce w tabeli. Forma Lechii w ostatnich tygodniach jest coraz bardziej stabilna. Wcześniej podopieczni Carvera pokonali GKS Katowice (2:0), przegrali z Jagiellonią Białystok (0:2), a także triumfowali w derbach Trójmiasta nad Arką Gdynia (1:0).

Korona – Lechia: historia

W poprzednim sezonie starcia Korony z Lechią dostarczyły kibicom zupełnie różnych emocji. W Kielcach padł bezbramkowy remis, natomiast w Gdańsku oglądaliśmy prawdziwy festiwal goli. Lechia wygrała tamten mecz (3:2), a decydujące trafienie w ostatniej minucie zanotował Kacper Sezonienko.

Bilans ostatnich pięciu spotkań pomiędzy tymi drużynami pokazuje, jak wyrównana jest rywalizacja. Korona wygrała dwa mecze, Lechia również dwa, a raz padł remis. To zapowiada, że nadchodzący pojedynek może być równie zacięty.

Korona – Lechia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują Koronę Kielce jako faworyta sobotniego spotkania. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1.88. Z kolei triumf Lechii Gdańsk został wyceniony na poziomie mniej więcej 4.00.

Korona Kielce
Remis
Lechia Gdańsk
1.88
3.80
3.75
1.88
3.90
4.00
1.86
3.75
3.70
1.88
3.90
4.00
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2025 10:43.

Korona – Lechia: przewidywane składy

Korona – Lechia: sonda

Kto wygra mecz na Exbud Arenie?

  • Korona Kielce
  • Remis
  • Lechia Gdańsk
  • Korona Kielce 67%
  • Remis 0%
  • Lechia Gdańsk 33%

9+ Votes

Korona – Lechia: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Koroną Kielce a Lechią Gdańsk odbędzie się w sobotę, 27 września, o godzinie 14:45. Mecz będzie można śledzić na żywo na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.