Korona Kielce – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

Korona – Lechia: typy bukmacherskie
Korona Kielce podejmie na Exbud Arenie Lechię Gdańsk w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni są jedną z największych rewelacji obecnego sezonu. Choć początek nie był łatwy – dwa przegrane mecze na inaugurację – zespół trenera Jacka Zielińskiego szybko złapał właściwy rytm. Obecnie notują serię siedmiu spotkań bez porażki w lidze. W poprzedniej kolejce zremisowali bezbramkowo z Arką Gdynia, a teraz znów zmierzą się z ekipą z Trójmiasta.
Drużyna prowadzona przez Johna Carvera wygrała trzy z ostatnich czterech meczów ligowych, a dodatkowo zanotowała awans w Pucharze Polski. Wyniki pokazują, że trener zbudował zespół, który coraz pewniej radzi sobie w ofensywie i potrafi utrzymywać równowagę między atakiem a defensywą.
Na korzyść Korony przemawia jednak świetna dyspozycja w meczach domowych. Kielczanie wygrali trzy ostatnie spotkania przed własną publicznością, a atmosfera Exbud Arenie staje się ich mocnym atutem: Mój typ: wygrana Korony Kielce.
Korona – Lechia: ostatnie wyniki
W środku tygodnia kielczanie udali się do Rzeszowa, gdzie w ramach 1/32 finału STS Pucharu Polski zmierzyli się z miejscową Stalą. Awans Żółto-Czerwonym zapewnił Pau Resta, który zdobył swoją pierwszą bramkę po powrocie na boisko po poważnej kontuzji kolana. W Ekstraklasie Korona pokonała kolejno Motor Lublin (2:0), Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (3:1) oraz Pogoń Szczecin (1:0). W ostatniej kolejce zremisowała z Arką (0:0).
Lechia również ma powody do zadowolenia. Zieloni zapewnili sobie awans do kolejnej rundy Pucharu Polski, pokonując na wyjeździe Pogoń Grodzisk Mazowiecki (1:0). W miniony weekend gdańszczanie odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo nad Pogonią Szczecin (4:3) w emocjonującym widowisku. Dzięki temu drużyna opuściła ostatnie miejsce w tabeli. Forma Lechii w ostatnich tygodniach jest coraz bardziej stabilna. Wcześniej podopieczni Carvera pokonali GKS Katowice (2:0), przegrali z Jagiellonią Białystok (0:2), a także triumfowali w derbach Trójmiasta nad Arką Gdynia (1:0).
Korona – Lechia: historia
W poprzednim sezonie starcia Korony z Lechią dostarczyły kibicom zupełnie różnych emocji. W Kielcach padł bezbramkowy remis, natomiast w Gdańsku oglądaliśmy prawdziwy festiwal goli. Lechia wygrała tamten mecz (3:2), a decydujące trafienie w ostatniej minucie zanotował Kacper Sezonienko.
Bilans ostatnich pięciu spotkań pomiędzy tymi drużynami pokazuje, jak wyrównana jest rywalizacja. Korona wygrała dwa mecze, Lechia również dwa, a raz padł remis. To zapowiada, że nadchodzący pojedynek może być równie zacięty.
Korona – Lechia: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy wskazują Koronę Kielce jako faworyta sobotniego spotkania. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1.88. Z kolei triumf Lechii Gdańsk został wyceniony na poziomie mniej więcej 4.00.
Korona – Lechia: przewidywane składy
Korona – Lechia: sonda
Kto wygra mecz na Exbud Arenie?
- Korona Kielce 67%
- Remis 0%
- Lechia Gdańsk 33%
9+ Votes
Korona – Lechia: transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Koroną Kielce a Lechią Gdańsk odbędzie się w sobotę, 27 września, o godzinie 14:45. Mecz będzie można śledzić na żywo na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online.
