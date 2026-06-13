Katar – Szwajcaria, gdzie oglądać?
W sobotni wieczór obejrzymy drugie spotkanie w ramach 1. kolejki Mistrzostw Świata 2026 w grupie B. A w nim reprezentacja Szwajcarii zmierzy się z Katarem. Helweci są zdecydowanym faworytem nadchodzącej rywalizacji. Katarczycy jednak będą chcieli zmazać plamę po ostatnim mundialu, który rozgrywali w swoim kraju, spróbując sprawić niespodziankę. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ obie drużyny w ostatnich miesiącach nie prezentowały się na miarę swojego potencjału.
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Katar – Szwajcaria, transmisja w TV
Spotkanie Katar – Szwajcaria obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP 1 oraz TVP Sport.
Katar – Szwajcaria, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Katar – Szwajcaria, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Kataru
- remisem
- wygraną Szwajcarii
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (13 czerwca) o godzinie 21:00.
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