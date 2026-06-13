Katar – Szwajcaria: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (13.06.2026)

19:00, 13. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Szwajcaria w sobotnim meczu Mistrzostw Świata 2026 zagra z Katarem. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Piłkarze reprezentacji Szwajcarii
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DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Szwajcarii

Katar – Szwajcaria, gdzie oglądać?

W sobotni wieczór obejrzymy drugie spotkanie w ramach 1. kolejki Mistrzostw Świata 2026 w grupie B. A w nim reprezentacja Szwajcarii zmierzy się z Katarem. Helweci są zdecydowanym faworytem nadchodzącej rywalizacji. Katarczycy jednak będą chcieli zmazać plamę po ostatnim mundialu, który rozgrywali w swoim kraju, spróbując sprawić niespodziankę. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ obie drużyny w ostatnich miesiącach nie prezentowały się na miarę swojego potencjału.

Katar – Szwajcaria, transmisja w TV

Spotkanie Katar – Szwajcaria obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP 1 oraz TVP Sport.

Katar – Szwajcaria, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Katar – Szwajcaria, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Kataru
  • remisem
  • wygraną Szwajcarii
  • wygraną Kataru
  • remisem
  • wygraną Szwajcarii

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Gdzie obejrzeć spotkanie Katar – Szwajcaria?

Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Kiedy odbędzie się mecz Katar – Szwajcaria?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (13 czerwca) o godzinie 21:00.

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