Kajrat Ałmaty – Real Madryt: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipa Królewskich udała się aż do Kazachstanu, gdzie czeka ją pojedynek w ramach Ligi Mistrzów z absolutnym kopciuszkiem.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo Goes

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kajrat Ałmaty – Real Madryt: gdzie oglądać?

Przed nami starcie drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, w którym debiutujący w tych rozgrywkach Kajrat Ałmaty podejmie na własnym stadionie Real Madryt. Kazachowie w pierwszej serii gier musieli uznać wyższość Sportingu Lizbona, przegrywając 1:4. Z kolei Hiszpanie rozpoczęli zmagania w tej edycji od zwycięstwa 2:1 nad Olympique’iem Marsylia, potwierdzając rolę faworyta. Mecz w Ałmatach zapowiada się jako wyjątkowe wydarzenie dla gospodarzy oraz ich kibiców. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:45.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Kajrat Ałmaty – Real Madryt.

Kajrat Ałmaty – Real Madryt: transmisja w TV

Pojedynek pomiędzy Kajratem Ałmaty a Realem Madryt oczywiście będzie dostępny w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale CANAL+ Extra 1. W tej stacji przed mikrofonami usiądzie duet komentatorski – Piotr Laboga oraz Marcin Żewłakow.

Kajrat Ałmaty – Real Madryt: stream online

Ciekawie zapowiadający się mecz w ramach 2. kolejki fazy ligowej Champions League można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Dzisiejsze spotkanie zostanie bowiem wyemitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Kto wygra? Kajrat

Padnie remis

Real Kajrat 0%

Padnie remis 0%

Real 100% 1+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Kajrat Ałmaty – Real Madryt? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1. Kiedy odbędzie się mecz Kajrat Ałmaty – Real Madryt? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (30 września) o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.