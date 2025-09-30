REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Kajrat Ałmaty – Real Madryt: gdzie oglądać?
Przed nami starcie drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, w którym debiutujący w tych rozgrywkach Kajrat Ałmaty podejmie na własnym stadionie Real Madryt. Kazachowie w pierwszej serii gier musieli uznać wyższość Sportingu Lizbona, przegrywając 1:4. Z kolei Hiszpanie rozpoczęli zmagania w tej edycji od zwycięstwa 2:1 nad Olympique’iem Marsylia, potwierdzając rolę faworyta. Mecz w Ałmatach zapowiada się jako wyjątkowe wydarzenie dla gospodarzy oraz ich kibiców. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:45.
Kajrat Ałmaty – Real Madryt: transmisja w TV
Pojedynek pomiędzy Kajratem Ałmaty a Realem Madryt oczywiście będzie dostępny w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale CANAL+ Extra 1. W tej stacji przed mikrofonami usiądzie duet komentatorski – Piotr Laboga oraz Marcin Żewłakow.
Kajrat Ałmaty – Real Madryt: stream online
Ciekawie zapowiadający się mecz w ramach 2. kolejki fazy ligowej Champions League można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Dzisiejsze spotkanie zostanie bowiem wyemitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online.
