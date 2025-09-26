Canal Plus voucher na pakiet sport. Aktywuj i oglądaj LaLiga oraz Ligę Mistrzów!

STS rozdaje vouchery na pakiet Super Sport w usłudze Canal Plus. Sprawdź, jak odebrać miesięczny dostęp do Canal+ w formie online.

Tofino / Alamy Na zdjęciu: Canal+ Voucher

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku), Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 1 października 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku.

Voucher Canal+ co można oglądać?

Jeśli od razu wykorzystasz voucher na Canal+ Online, to w pierwszej kolejności będziesz mógł obejrzeć derby Madrytu pomiędzy Realem a Atletico. Ponadto czeka na Ciebie wiele innych ciekawych spotkań. Oto najważniejsze z nich w najbliższym tygodniu:

Atletico – Real (27.09)

Newcastle – Arsenal (28.09)

Widzew – Raków (28.09)

Lech – Jagiellonia (28.09)

Legia – Pogoń Szczecin (28.09)

Barcelona – PSG (01.10)

W Canal+ czekają na Ciebie wielkie emocje związane z Ligą Mistrzów.