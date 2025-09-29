Kajrat Ałmaty – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2025)

Kajrat Ałmaty – Real Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Ekipa Królewskich będzie chciała zamazać plamę po ligowych derbach. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Centralnym w Ałmatach już w najbliższy wtorek, 30 września o godzinie 18:45.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Kajrat Ałmaty – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, w którym Kajrat Ałmaty zmierzy się z Realem Madryt. Dla mistrza Kazachstanu to wyjątkowy moment – ten klub debiutuje w najważniejszych europejskich rozgrywkach, a w starciu z hiszpańskim gigantem pragnie dobrze zaprezentować się przed własną publicznością. Przypomnijmy, że w pierwszej serii gier Kajrat musiał uznać wyższość Sportingu Lizbona, przegrywając 1:4. Z kolei Real udanie rozpoczął obecną edycję, wywiązując się z roli faworyta i pokonując Olympique Marsylia 2:1.

Teraz obie drużyny staną naprzeciw siebie w meczu, który wzbudza spore emocje zarówno w Kazachstanie, jak i Hiszpanii. Początek rywalizacji na Stadionie Centralnym w Ałmatach już w najbliższy wtorek, 30 września. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:45.

Rodrygo powinien otrzymać szansę gry od pierwszej minuty w tym pojedynku. Brazylijski skrzydłowy będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony i udowodnić, że zasługuje na występy w większym wymiarze czasowym. Nasz typ: Rodrygo Goes zdobędzie bramkę.

Kajrat Ałmaty – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Kajrat Ałmaty przystąpi do tego spotkania w osłabionym składzie. W drużynie gospodarzy zabraknie dwóch brazylijskich napastników – Eldera Santany i Joao Paulo, którzy nie będą mogli wystąpić z powodu kontuzji. Problemy kadrowe ma także Real Madryt, gdzie zabraknie Trenta Alexandra-Arnolda, Ferlanda Mendy’ego, Edera Militao, Antonio Rudigera oraz Daniego Carvajala. Wszyscy zmagają się z urazami, a ostatni z wymienionych i tak musiałby pauzować ze względu na czerwoną kartkę otrzymaną w poprzednim spotkaniu.

Kajrat Ałmaty – Real Madryt, ostatnie wyniki

Kajrat jest w bardzo dobrej formie, jeśli weźmiemy pod lupę ligowe podwórko, na którym ekipa z Ałmatów w dwóch ostatnich kolejkach zgarnęła sześć punktów. Najpierw pokonała Aktobe FK 1:0, a następnie wygrała 3:1 z Żengysem Astana. Real w poprzednich dniach również dostarczył swoim kibicom sporych emocji, choć nie zawsze pozytywnych. W tym czasie drużyna Królewskich efektownie ograła bowiem Levante 4:1, jednak później musiała uznać wyższość lokalnego rywala, przegrywając aż 2:5 z Atletico w derbach Madrytu.

Kajrat Ałmaty – Real Madryt, historia

Dotychczas w całej historii nie doszło do bezpośredniej rywalizacji Kajratu Ałmaty z Realem Madryt. We wtorek kibice zobaczą więc pierwszy mecz pomiędzy tymi zespołami. Spotkanie na Stadionie Centralnym będzie wyjątkowe, ponieważ zmierzą się ze sobą utytułowany gigant z Hiszpanii oraz kopciuszek z Kazachstanu, dla którego możliwość gry w aktualnej edycji Ligi Mistrzów jest wielkim wydarzeniem. Kajrat w jutrzejszej potyczce z Realem sprawdzi się na tle jednego z najlepszych klubów na Starym Kontynencie.

Kajrat Ałmaty – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku są goście z Hiszpanii, którzy są przecież najbardziej utytułowanym klubem w historii rozgrywek. Kurs na wygraną Kajratu Ałmaty wynosi około 29.00, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 12.50. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Kajrat Ałmaty Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2025 13:43 .

Kajrat Ałmaty – Real Madryt, przewidywane składy

Kajrat: Kalmurza – Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata – Kassabulat, Arad – Mrynskiy, Jorginho, Gromyko – Satpaev

Real: Courtois – Asencio, Huijsen, Carreras, Garcia – Valverde, Tchouameni – Mastantuono, Guler, Vinicius – Mbappe

Kajrat Ałmaty – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie między Kajratem Ałmaty a Realem Madryt w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Centralnym w Ałmatach już w najbliższy wtorek, 30 września o godzinie 18:45.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

