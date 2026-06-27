Jordania – Argentyna: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (28.06.2026)

Jordania - Argentyna: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na niedzielę 28 czerwca.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Jordania – Argentyna, gdzie oglądać?

Rywalizacja w trzeciej kolejce grupy J mistrzostw świata 2026 zakończy się w godzinach wieczornych 27 czerwca w New Jersey. To właśnie tam odbędzie się mecz Jordania – Argentyna. Azjatycki zespół marzy o sprawieniu sensacji i pozbawieniu punktów aktualnego mistrza świata. Ten jest już pewny awansu, ale z pewnością nie odpuści okazji na komplet zwycięstw w grupie. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Jordania – Argentyna

Jordania – Argentyna: transmisja w TV

Spotkanie Jordania – Argentyna obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2. Mecz skomentują Jan Micygewicz i Adam Burek.

Jordania – Argentyna: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Jordanią a Argentyną będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Jordania – Argentyna: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Jordanii

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Jordania – Argentyna: kursy bukmacherskie

Jordania Argentyna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 18:04

Gdzie oglądać mecz Jordania – Argentyna? Spotkanie Jordania – Argentyna będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Jordania – Argentyna? Mecz odbędzie się już w niedzielę (28 czerwca) o godzinie 04:00.

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