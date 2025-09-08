Reprezentacja Włochy zmierzy się w poniedziałkowy wieczór z Izraelem. Faworytem jest ekipa Gennaro Gattuso. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisje ze spotkania w internecie i w TV.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy reprezentacji Włoch

Izrael – Włochy, gdzie oglądać?

Reprezentacja Włoch w jednym z ciekawiej zapowiadających się poniedziałkowych meczów w ramach europejskich eliminacji, których stawką jest awans na mundial, zmierzy się z Izraelem. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od października minionego roku. Wówczas zdecydowanie lepsi byli Azzurri (4:1).

Reprezentacja Włoch podejdzie do potyczki, chcąc odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo. Ostatnio włoska ekipa w pokonanym polu zostawiała kolejno: Mołdawię (2:0) i Estonię (5:0). Izraelczycy natomiast mogą się pochwalić trzema z rzędu zwycięstwami. Kilka dni temu pokonali Mołdawię (4:0).

Izrael – Włochy, transmisja w TV

Poniedziałkowe starcie będzie do zobaczenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania z Nagyerdei Stadion będzie emitowana na antenie Polsat Sport 1. Mecz zacznie się o godzinie 20:45.

Izrael – Włochy, transmisja online

Nie tylko w tradycyjny sposób będzie można śledzić rywalizacją z Debreczyna. Spotkanie z udziałem Izraela i Włoch będzie transmitowane także w internecie na platformie Polsat Box Go. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

Izrael – Włochy, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem potyczki według ekspertów są goście. Typ na zwycięstwo reprezentacji Włoch wynosi 1.44. Dla porównania opcja na wygraną Izraela została oszacowana na 7.00.

Izrael Włochy 8.40 5.10 1.43 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 września 2025 15:38 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Izrael – Włochy? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1, a także na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Izrael – Włochy? Mecz zacznie się w poniedziałek (8 września) o godzinie 20:45.

