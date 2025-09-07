Izrael – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (08.09.2025)

16:52, 7. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Włoch w poniedziałkowym meczu eliminacji do MŚ 20236 zmierzy się z Izraelem. Azzurri wydają się faworytem tej potyczki. Sprawdź typy i kursy na to spotkanie.

Mateo Retegui
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mateo Retegui

Izrael – Włochy, typy bukmacherskie

Reprezentacja Włoch między innymi z Izraelem rywalizuje w grupie I europejskich eliminacji o awans do przyszłorocznych . Przed poniedziałkową potyczką obie drużyny dzieli różnica trzech punktów. Azzurri mają na swoim koncie sześć oczek, ale po trzech spotkaniach. Izraelczycy z kolei wywalczyli dziewięć punktów, ale po czterech meczach.

Po swoich ostatnich występach obie drużyny są w każdym razie w dobrych nastrojach. Izrael wysoko wygrał z Mołdawią (4:0). Z kolei Włosi nie dali żadnych szans Estończykom (5:0). Tym samym poniedziałkowa potyczka w Debreczynie zapowiada się bardzo interesująco.

W dziewięciu z ostatnich 15 meczów, w których brała udział reprezentacja Izraela, to obie ekipy zdobywały bramki. To może być zatem dobry prognostyk przed najbliższym starciem z udziałem tej ekipy. W związku z tym można rozważyć scenariusz z rozwiązaniem z trafieniami z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz
STS
1.95
Obie drużyny strzelą – TAK
Przejdź na stronę STS
*Kursy z 07.09.2025 16⁚32 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Izrael – Włochy, ostatnie wyniki

Drużyna prowadzona przez Rana Ben Shimona w ostatnim czasie jest na fali wznoszącej. Izrael może pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami, licząc wszystkie rozgrywki. Oprócz wysokiej wygranej z Mołdawią na jego koncie jest też zwycięstwo ze Słowacją (1:0) i Estonią (3:1).

Zobacz także: Eliminacje do MŚ 2026 – terminarze, wyniki i tabele

Tymczasem czterokrotni mistrzowie świata wygrali ostatnio w debiucie Gennaro Gattuso w roli selekcjonera z Estończykami. Wcześniej natomiast pokonali Mołdawię (2:0), ale wysoko też przegrali z Norwegią (0:3). Na wyjazdach Azzurri nie wygrali w żądnych z dwóch ostatnich występów.

Izrael – Włochy, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą w poniedziałek po raz pierwszy od października 2024 roku. Wówczas górą były Włochy (4:1). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między zespołami cztery razy górą byłą Squadra Azzurra, a w jednym spotkaniu miał miejsce remis. Miało to miejsce dawno temu, bo czerwcu w 1970 roku.

Izrael – Włochy, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną reprezentacji Włoch oszacowano na 1.40-1.44. Remis wyceniono na 4.40-4.75. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Izraela kształtuje się na poziomie 6.60-7.00 i to najmniej prawdopodobny wariant.

Izrael
Remis
Włochy
7.00
4.60
1.44
6.90
4.75
1.44
7.00
4.60
1.42
6.60
4.40
1.40
7.00
4.75
1.44
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 września 2025 16:11.

Izrael – Włochy, przewidywane składy

W bramce gości najpewniej wystąpi Ginaluigi Donnarumma. Z kolei w ataku o bramki zadbać będą mieli Moise Kean oraz Mateo Retegui. Tymczasem w reprezentacji Izraela dużo może zależeć od postawy Tai Baribi. Jednocześnie warto też zwrócić uwagę na OScara Gloukha, broniącego na co dzień barw Ajaxu.

Izrael – Włochy, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Izraelczyków
  • wygraną Włochów
  • remisem
  • wygraną Izraelczyków 0%
  • wygraną Włochów 100%
  • remisem 0%

1+ Votes

Izrael – Włochy, transmisja meczu

Poniedziałkową potyczkę będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Izrael – Włoch będzie emitowana na antenie Polsat Sport 1 od godziny 20:45. Mecz będzie także dostępny w internecie. Taką możliwość zapewni usługa Polsat Box Go, z której można korzystać nie tylko na urządzeniach mobilnych. Platforma jest też dostępna na Smart TV.

