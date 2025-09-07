Izrael – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (08.09.2025)

Izrael – Włochy, typy bukmacherskie
Reprezentacja Włoch między innymi z Izraelem rywalizuje w grupie I europejskich eliminacji o awans do przyszłorocznych MŚ. Przed poniedziałkową potyczką obie drużyny dzieli różnica trzech punktów. Azzurri mają na swoim koncie sześć oczek, ale po trzech spotkaniach. Izraelczycy z kolei wywalczyli dziewięć punktów, ale po czterech meczach.
Po swoich ostatnich występach obie drużyny są w każdym razie w dobrych nastrojach. Izrael wysoko wygrał z Mołdawią (4:0). Z kolei Włosi nie dali żadnych szans Estończykom (5:0). Tym samym poniedziałkowa potyczka w Debreczynie zapowiada się bardzo interesująco.
W dziewięciu z ostatnich 15 meczów, w których brała udział reprezentacja Izraela, to obie ekipy zdobywały bramki. To może być zatem dobry prognostyk przed najbliższym starciem z udziałem tej ekipy. W związku z tym można rozważyć scenariusz z rozwiązaniem z trafieniami z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Izrael – Włochy, ostatnie wyniki
Drużyna prowadzona przez Rana Ben Shimona w ostatnim czasie jest na fali wznoszącej. Izrael może pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami, licząc wszystkie rozgrywki. Oprócz wysokiej wygranej z Mołdawią na jego koncie jest też zwycięstwo ze Słowacją (1:0) i Estonią (3:1).
Zobacz także: Eliminacje do MŚ 2026 – terminarze, wyniki i tabele
Tymczasem czterokrotni mistrzowie świata wygrali ostatnio w debiucie Gennaro Gattuso w roli selekcjonera z Estończykami. Wcześniej natomiast pokonali Mołdawię (2:0), ale wysoko też przegrali z Norwegią (0:3). Na wyjazdach Azzurri nie wygrali w żądnych z dwóch ostatnich występów.
Izrael – Włochy, historia
Obie drużyny zmierzą się ze sobą w poniedziałek po raz pierwszy od października 2024 roku. Wówczas górą były Włochy (4:1). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między zespołami cztery razy górą byłą Squadra Azzurra, a w jednym spotkaniu miał miejsce remis. Miało to miejsce dawno temu, bo czerwcu w 1970 roku.
Izrael – Włochy, kursy bukmacherskie
Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną reprezentacji Włoch oszacowano na 1.40-1.44. Remis wyceniono na 4.40-4.75. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Izraela kształtuje się na poziomie 6.60-7.00 i to najmniej prawdopodobny wariant.
Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Izrael – Włochy, przewidywane składy
W bramce gości najpewniej wystąpi Ginaluigi Donnarumma. Z kolei w ataku o bramki zadbać będą mieli Moise Kean oraz Mateo Retegui. Tymczasem w reprezentacji Izraela dużo może zależeć od postawy Tai Baribi. Jednocześnie warto też zwrócić uwagę na OScara Gloukha, broniącego na co dzień barw Ajaxu.
|6Omri Gandelman
|7Yarden Shua
|13Anan Khalaili
|14Guy Mizrahi
|16Gabi Kanichowsky
|17Sagiv Yehezkel
|18Omri Glazer
|21Or Blorian
|22Yarin Levi
|23Omer Nir’on
|4Raz Shlomo
|19Dor Turgeman
|2Raoul Bellanova
|4Federico Gatti
|5Manuel Locatelli
|6Nicolo Rovella
|10Giacomo Raspadori
|12Alex Meret
|14Guglielmo Vicario
|15Francesco Pio Esposito
|16Davide Frattesi
|17Riccardo Orsolini
|19Andrea Cambiaso
|23Gianluca Mancini
Izrael – Włochy, transmisja meczu
Poniedziałkową potyczkę będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Izrael – Włoch będzie emitowana na antenie Polsat Sport 1 od godziny 20:45. Mecz będzie także dostępny w internecie. Taką możliwość zapewni usługa Polsat Box Go, z której można korzystać nie tylko na urządzeniach mobilnych. Platforma jest też dostępna na Smart TV.
