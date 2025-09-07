Izrael – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (08.09.2025)

Reprezentacja Włoch w poniedziałkowym meczu eliminacji do MŚ 20236 zmierzy się z Izraelem. Azzurri wydają się faworytem tej potyczki. Sprawdź typy i kursy na to spotkanie.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mateo Retegui

Izrael – Włochy, typy bukmacherskie

Reprezentacja Włoch między innymi z Izraelem rywalizuje w grupie I europejskich eliminacji o awans do przyszłorocznych MŚ. Przed poniedziałkową potyczką obie drużyny dzieli różnica trzech punktów. Azzurri mają na swoim koncie sześć oczek, ale po trzech spotkaniach. Izraelczycy z kolei wywalczyli dziewięć punktów, ale po czterech meczach.

Po swoich ostatnich występach obie drużyny są w każdym razie w dobrych nastrojach. Izrael wysoko wygrał z Mołdawią (4:0). Z kolei Włosi nie dali żadnych szans Estończykom (5:0). Tym samym poniedziałkowa potyczka w Debreczynie zapowiada się bardzo interesująco.

W dziewięciu z ostatnich 15 meczów, w których brała udział reprezentacja Izraela, to obie ekipy zdobywały bramki. To może być zatem dobry prognostyk przed najbliższym starciem z udziałem tej ekipy. W związku z tym można rozważyć scenariusz z rozwiązaniem z trafieniami z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz STS 1.95 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

Izrael – Włochy, ostatnie wyniki

Drużyna prowadzona przez Rana Ben Shimona w ostatnim czasie jest na fali wznoszącej. Izrael może pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami, licząc wszystkie rozgrywki. Oprócz wysokiej wygranej z Mołdawią na jego koncie jest też zwycięstwo ze Słowacją (1:0) i Estonią (3:1).

Zobacz także: Eliminacje do MŚ 2026 – terminarze, wyniki i tabele

Tymczasem czterokrotni mistrzowie świata wygrali ostatnio w debiucie Gennaro Gattuso w roli selekcjonera z Estończykami. Wcześniej natomiast pokonali Mołdawię (2:0), ale wysoko też przegrali z Norwegią (0:3). Na wyjazdach Azzurri nie wygrali w żądnych z dwóch ostatnich występów.

Izrael – Włochy, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą w poniedziałek po raz pierwszy od października 2024 roku. Wówczas górą były Włochy (4:1). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między zespołami cztery razy górą byłą Squadra Azzurra, a w jednym spotkaniu miał miejsce remis. Miało to miejsce dawno temu, bo czerwcu w 1970 roku.

Izrael – Włochy, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną reprezentacji Włoch oszacowano na 1.40-1.44. Remis wyceniono na 4.40-4.75. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Izraela kształtuje się na poziomie 6.60-7.00 i to najmniej prawdopodobny wariant.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Izrael – Włochy, przewidywane składy

W bramce gości najpewniej wystąpi Ginaluigi Donnarumma. Z kolei w ataku o bramki zadbać będą mieli Moise Kean oraz Mateo Retegui. Tymczasem w reprezentacji Izraela dużo może zależeć od postawy Tai Baribi. Jednocześnie warto też zwrócić uwagę na OScara Gloukha, broniącego na co dzień barw Ajaxu.

Izrael Ran Ben Shimon Włochy Gennaro Gattuso Izrael Ran Ben Shimon 5-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Peretz 2 Dasa 8 Peretz 12 Lemkin 5 Nachmias 3 Revivo 20 Biton 15 Peretz 11 Gloukh 10 Solomon 9 Baribo 11 Kean 9 Retegui 20 Zaccagni 8 Tonali 18 Barella 7 Politano 3 Dimarco 13 Calafiori 21 Bastoni 22 Lorenzo 1 Donnarumma 1 Peretz 2 Dasa 8 Peretz 12 Lemkin 5 Nachmias 3 Revivo 20 Biton 15 Peretz 11 Gloukh 10 Solomon 9 Baribo 11 Kean 9 Retegui 20 Zaccagni 8 Tonali 18 Barella 7 Politano 3 Dimarco 13 Calafiori 21 Bastoni 22 Lorenzo 1 Donnarumma 5-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Włochy Gennaro Gattuso Rezerwowi 6 Omri Gandelman 7 Yarden Shua 13 Anan Khalaili 14 Guy Mizrahi 16 Gabi Kanichowsky 17 Sagiv Yehezkel 18 Omri Glazer 21 Or Blorian 22 Yarin Levi 23 Omer Nir’on 4 Raz Shlomo 19 Dor Turgeman 2 Raoul Bellanova 4 Federico Gatti 5 Manuel Locatelli 6 Nicolo Rovella 10 Giacomo Raspadori 12 Alex Meret 14 Guglielmo Vicario 15 Francesco Pio Esposito 16 Davide Frattesi 17 Riccardo Orsolini 19 Andrea Cambiaso 23 Gianluca Mancini

Izrael – Włochy, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Izraelczyków

wygraną Włochów

remisem wygraną Izraelczyków 0%

wygraną Włochów 100%

remisem 0% 1+ Votes

Izrael – Włochy, transmisja meczu

Poniedziałkową potyczkę będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Izrael – Włoch będzie emitowana na antenie Polsat Sport 1 od godziny 20:45. Mecz będzie także dostępny w internecie. Taką możliwość zapewni usługa Polsat Box Go, z której można korzystać nie tylko na urządzeniach mobilnych. Platforma jest też dostępna na Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.