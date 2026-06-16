Irak – Norwegia: typy i kursy. Haaland trafi w debiucie na mundialu?

Irak – Norwegia, typy bukmacherskie
Reprezentacja Norwegii w środową noc rozegrał swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia kadra prowadzona przez Stale Solbakkena zmierzy się z Irakiem. Skandynawowie liczą na udane otwarcie turnieju, a ich największą gwiazdą jest Erling Haaland, który ma poprowadzić zespół do walki o najwyższe cele i potwierdzić status jednego z najlepszych napastników świata. Irak z kolei wraca na mistrzostwa świata po 40 latach przerwy. Ostatni raz ta reprezentacja wystąpiła na mundialu w 1986 roku i teraz będzie chciała udowodnić, że nie zamierza pełnić jedynie roli statysty.
Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
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Irak – Norwegia, ostatnie wyniki
Irak prezentował przed mundialem całkiem wysoką formę. W pięciu ostatnich spotkaniach udało im się bowiem odnieść dwa zwycięstwa (2:1 z Boliwią oraz 1:0 Andorą), zaliczyli jeden remis (1:1 z Hiszpanią), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Jordanią i 0:2 z Wenezuelą).
Norwegia natomiast nie jest jeszcze naoliwioną maszyną. Podopieczni Stole Solbakkena w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (4:1 z Włochami oraz 3:1 ze Szwecją), zaliczyli dwa remisy (0:0 ze Szwajcarią i 1:1 z Marokiem), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Holandią).
Irak – Norwegia, historia
Rywalizacja Iraku z Norwegią nie ma bogatej historii, a obie reprezentacje do tej pory nie miały okazji zmierzyć się ze sobą na poziomie seniorskim. Nadchodzące spotkanie będzie więc premierowym starciem tych drużyn i otworzy zupełnie nowy rozdział w ich wzajemnych relacjach. Oba zespoły przystąpią do tego pojedynku z zupełnie innych pozycji. Norwegowie, z Erlingiem Haalandem na czele, są wskazywani jako faworyt, natomiast Irak wraca na mistrzostwa świata po 40 latach przerwy.
Irak – Norwegia, kursy bukmacherskie
Według bukmachera Betclic, zdecydowanym faworytem nadchodzącego starcia jest reprezentacja Norwegii. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Stole Solbakkena, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.19. W przypadku zwycięstwa Iraku natomiast sięga nawet 14.8.
Irak – Norwegia, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Iraku
- remisem
- wygraną Norwegii
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Irak – Norwegia, przewidywane składy
Irak: Hassan – Tahsen, Ali, Hashem, Doski – Amy, Al Ammari, Sher, Jasim – Al Hamadi, Hussein
Norwegia: Nyland – Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe – Aursnes, Berge, Odegaard – Sorloth, Haaland, Nusa
Irak – Norwegia, transmisja meczu
Spotkanie Irak – Norwegia będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
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