Inter Mediolan w środowy wieczór zmierzy się z Venezią w 1/8 finału Pucharu Włoch. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Manuel Akanji

Inter – Venezia, gdzie oglądać?

W środowy wieczór zobaczymy w akcji Inter Mediolan. Tego dnia podopiecnzi Cristiana Chivu zmierzą się przed własną publicznością z Venezią w ramach 1/8 finału Pucharu Włoch. Nerazzurri przystąpią do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie ligowym nad Pisą (2:0).

Venezia również wygrała swój ostatni mecz, ale w rozgrywkach Serie B. Goście środowego starcia okazali się lepsi od Mantovy (3:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się jednak jednostronnie, ale bardzo ciekawie.

Inter – Venezia, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – Venezia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 2.

Inter – Venezia, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na Polsat Box Go. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Inter – Venezia, kto wygra?

Inter – Venezia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.14. W przypadku zwycięstwa Venezii natomiast sięga nawet 19.0.

Inter Mediolan Venezia Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 2 grudnia 2025 19:56

Gdzie oglądać mecz Inter – Venezia? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport 2, a także w usługach Polsat Box GO i STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Venezia? Spotkanie odbędzie się w środę (3 grudnia) o godzinie 21:00.

