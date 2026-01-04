Inter Mediolan i Bologna zmierzą się ze sobą w niedzielnym hicie Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter – Bologna, gdzie oglądać?

W niedzielny wieczór odbędzie się mecz na szczycie 18. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością zmierzy się z Bologną. Nerazzurri przystąpią do tej rywalizacji po ważnym zwycięstwie nad Atalantą Bergamo (1:0).

Bologna natomiast nie może dobrze wspominać swojego ostatniego występu. Podopieczni Vincenzo Italiano podzielili się punktami z Sassuolo (1:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Inter – Bologna, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – Bologna będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.

Inter – Bologna, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Inter – Bologna, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem zdecydowanym niedzielnej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.44. W przypadku zwycięstwo Bologni natomiast sięga nawet 6.75.

Inter Mediolan Bologna 1.44 4.40 6.75 Odds are subject to change. Last updated 3 stycznia 2026 16:23

Gdzie oglądać mecz Inter – Bologna? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Bologna? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (4 grudnia) o godzinie 20:45.

