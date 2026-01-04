Inter – Bologna, gdzie oglądać?
W niedzielny wieczór odbędzie się mecz na szczycie 18. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością zmierzy się z Bologną. Nerazzurri przystąpią do tej rywalizacji po ważnym zwycięstwie nad Atalantą Bergamo (1:0).
Bologna natomiast nie może dobrze wspominać swojego ostatniego występu. Podopieczni Vincenzo Italiano podzielili się punktami z Sassuolo (1:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Inter – Bologna, transmisja w TV
Spotkanie Inter Mediolan – Bologna będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.
Inter – Bologna, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Inter – Bologna, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Interu
- remisem
- wygraną Bologni
0 Votes
Inter – Bologna, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem zdecydowanym niedzielnej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.44. W przypadku zwycięstwo Bologni natomiast sięga nawet 6.75.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (4 grudnia) o godzinie 20:45.
