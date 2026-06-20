Holandia i Szwecją zmierzą się ze sobą w meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Micky van de Ven

Holandia – Szwecja, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 rozpoczną się od hitowego starcia. A w nim Holandia zmierzy się ze Szwecją. Oranje nie będą dobrze wspominaly swojego pierwszego meczu na mundialu, ponieważ zremisowali z Japonią (2:2).

Szwedzi natomiast zaprezentowali się na miarę oczekiwań. Skandynawowie rozbili bowiem Tunezję (5:1). Nadchodząca rywalizacja z reprezentacją Holandii zapowiada się niezwykle interesująco.

Holandia – Szwecja, transmisja w TV

Spotkanie Holandia – Szwecja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.

Holandia – Szwecja, transmisja meczu

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Holandia – Szwecja, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Holandii

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Gdzie obejrzeć spotkanie Holandia – Szwecja? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Holandia – Szwecja? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (20 czerwca) o godzinie 19:00.

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