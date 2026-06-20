Holandia – Szwecja, gdzie oglądać?
Sobotnie zmagania w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 rozpoczną się od hitowego starcia. A w nim Holandia zmierzy się ze Szwecją. Oranje nie będą dobrze wspominaly swojego pierwszego meczu na mundialu, ponieważ zremisowali z Japonią (2:2).
Szwedzi natomiast zaprezentowali się na miarę oczekiwań. Skandynawowie rozbili bowiem Tunezję (5:1). Nadchodząca rywalizacja z reprezentacją Holandii zapowiada się niezwykle interesująco.
Holandia – Szwecja, transmisja w TV
Spotkanie Holandia – Szwecja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.
Holandia – Szwecja, transmisja meczu
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Holandia – Szwecja, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Holandii
- remisem
- wygraną Szwecji
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (20 czerwca) o godzinie 19:00.
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