Holandia – Szwecja: typy i kursy. Oranje nie mogą sobie pozwolić na kolejną wpadkę

Holandia - Szwecja: typy i kursy na mecz 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (20 czerwca) o godzinie 19:00.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Donyell Malen

Holandia Szwecja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 czerwca 2026 09:02

Holandia – Szwecja, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 rozpoczną się od hitowego starcia. A w nim Holandia zmierzy się ze Szwecją. Oranje nie mogą być do końca zadowoleni ze swojego otwarcia turnieju, ponieważ tylko zremisowali z Japonią 2:2. Podopieczni Ronalda Koemana będą więc chcieli sięgnąć po komplet punktów i zrobić ważny krok w kierunku awansu do fazy pucharowej. Szwedzi przystąpią natomiast do tego meczu w znakomitych nastrojach. Skandynawowie rozpoczęli mundial od efektownego zwycięstwa 5:1 nad Tunezją, wysyłając jasny sygnał swoim rywalom. Teraz zamierzają pójść za ciosem i pokonać jednego z głównych faworytów do końcowego triumfu, co znacząco przybliżyłoby ich do awansu do kolejnej rundy.

Ja uważam, że sobotni mecz zakończy się triumfem Oranje. Mój typ: wygrana Holandii

Kacper STS 1.77 wygrana Holandii Zagraj!

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Holandia – Szwecja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Holandii nie wspomina dobrze swojego pierwsze meczu na mundialu, ponieważ zakończył się on remisem (2:2 z Japonią). We wcześniejszych czterech starciach Oranje sięgnęli po dwa zwycięstwa (2:1 z Norwegią i 2:1 z Uzbekistanem), raz podzielili się punktami (1:1 z Ekwadorem), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Algierią).

Szwecja natomiast zaprezentowała się ze świetnej strony w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata 2026 (5:1 z Tunezją). Skandynawowie we wcześniejszych czterech spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (3:1 z Ukrainą oraz 3:2 z Polską), zaliczyli jeden remis (2:2 z Grecją), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Norwegią).

Holandia – Szwecja, historia

Historia rywalizacji Holandii ze Szwecją jest bardzo bogata i sięga wielu dekad wstecz. Obie reprezentacje wielokrotnie spotykały się zarówno w meczach towarzyskich, jak i spotkaniach o stawkę, rywalizując w eliminacjach do mistrzostw świata oraz Europy. Ich pojedynki często dostarczały wielu emocji i były niezwykle wyrównane. Jednym z najbardziej pamiętnych starć był mecz eliminacji do Mistrzostw Świata 2018, kiedy Holandia pokonała Szwecję 2:0. Mimo zwycięstwa Oranje nie zdołali jednak awansować na mundial, a przepustkę do turnieju wywalczyli właśnie Skandynawowie. To pokazuje, jak ważne i zacięte potrafią być pojedynki tych reprezentacji.

Holandia – Szwecja, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest reprezentacja Holandii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Oranje, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Szwecji natomiast sięga nawet 4.60.

Holandia Szwecja 1.72 4.10 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 czerwca 2026 09:02

Holandia – Szwecja, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Holandii

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Holandia – Szwecja, przewidywane składy

Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Summerville, Malen, Gakpo

Szwecja: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelof – Karlstrom – Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson – Gyokeres, Isak

Holandia – Szwecja, transmisja meczu

Spotkanie Holandia – Szwecja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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