Holandia – Maroko, gdzie oglądać?
Już we wtorkową noc odbędzie się jeden z najlepiej zapowiadających się spotkań w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. A w nim Holandia zmierzy się z Maroko. Oranje przystąpią do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad Tunezją (3:1).
Marokańczycy natomiast w swoim ostatnim meczu musieli się namęczyć. Lwy Atlasu jednak odnieśli ważny triumf nad Haiti (4:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Holandia – Maroko, transmisja w TV
Spotkanie Holandia – Maroko obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.
Holandia – Maroko, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Holandia – Maroko, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Holandii
- remisem
- wygraną Maroka
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (30 czerwca) o godzinie 03:00.
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