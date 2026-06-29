Holandia i Maroko zmierzą się ze sobą w 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries oraz Brian Brobbey

Holandia – Maroko, gdzie oglądać?

Już we wtorkową noc odbędzie się jeden z najlepiej zapowiadających się spotkań w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. A w nim Holandia zmierzy się z Maroko. Oranje przystąpią do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad Tunezją (3:1).

Marokańczycy natomiast w swoim ostatnim meczu musieli się namęczyć. Lwy Atlasu jednak odnieśli ważny triumf nad Haiti (4:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Holandia – Maroko, transmisja w TV

Spotkanie Holandia – Maroko obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.

Holandia – Maroko, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Holandia – Maroko, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Holandii

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Gdzie obejrzeć spotkanie Holandia – Maroko? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Holandia – Maroko? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (30 czerwca) o godzinie 03:00.

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