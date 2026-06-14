Holandia – Japonia, gdzie oglądać?
Reprezentacja Holandii już w niedzielny wieczór zagra swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia podopieczni Ronalda Koemana zmierzą się w starciu grupy F z Japonią. Oranje są jednym z faworytów do wygrania całego mundialu, o czym się mówi głośno od dawna. Zespół z kraju kwitnącej wiśni jest natomiast typowany do czarnego konia turnieju. Nadchodząca rywalizacja będzie jednym z najciekawszych starć w 1. kolejce MŚ 2026.
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Holandia – Japonia, transmisja w TV
Spotkanie Holandia – Japonia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.
Holandia – Japonia, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Holandia – Japonia, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Holandii
- remisem
- wygraną Japonii
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (14 czerwca) o godzinie 22:00.
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