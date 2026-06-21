Hiszpania – Arabia Saudyjska: gdzie oglądać?
Sytuacja w grupie H po pierwszej kolejce fazy grupowej jest niezwykle wyrównana, ponieważ wszystkie zespoły mają na swoim koncie po jednym punkcie. W drugiej serii gier mistrzostw świata 2026 dojdzie do starcia reprezentacji Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Ekipa La Furia Roja liczy na rehabilitację po rozczarowującym remisie 1:1 z Republiką Zielonego Przylądka i będzie chciała zrobić ważny krok w kierunku awansu do play-offów. Początek tej rywalizacji w niedzielę, 18 czerwca o godzinie 18:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Hiszpania – Arabia Saudyjska.
Hiszpania – Arabia Saudyjska: transmisja w TV
Starcie w ramach 2. serii gier tegorocznego mundialu obejrzysz na kanałach TVP 2 i TVP Sport. W tych stacjach zawody skomentują Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński.
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Hiszpania – Arabia Saudyjska: stream online
Mecz pomiędzy Hiszpanią i Arabią Saudyjską będzie dostępny także za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie streamingowej tvpsport.pl.
Hiszpania – Arabia Saudyjska: kursy bukmacherskie
Hiszpania – Arabia Saudyjska: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (21 czerwca) o godzinie 18:00.
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