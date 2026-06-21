Hiszpania – Arabia Saudyjska: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy zespół Luisa de la Fuente zrehabilituje się za ostatnią wpadkę? Premierowy gwizdek sędziego wybrzmi w tej potyczce już dzisiaj o godzinie 18:00.

Alex Lopez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpania – Arabia Saudyjska: gdzie oglądać?

Sytuacja w grupie H po pierwszej kolejce fazy grupowej jest niezwykle wyrównana, ponieważ wszystkie zespoły mają na swoim koncie po jednym punkcie. W drugiej serii gier mistrzostw świata 2026 dojdzie do starcia reprezentacji Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Ekipa La Furia Roja liczy na rehabilitację po rozczarowującym remisie 1:1 z Republiką Zielonego Przylądka i będzie chciała zrobić ważny krok w kierunku awansu do play-offów. Początek tej rywalizacji w niedzielę, 18 czerwca o godzinie 18:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Hiszpania – Arabia Saudyjska.

Hiszpania – Arabia Saudyjska: transmisja w TV

Starcie w ramach 2. serii gier tegorocznego mundialu obejrzysz na kanałach TVP 2 i TVP Sport. W tych stacjach zawody skomentują Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński.

Hiszpania – Arabia Saudyjska: stream online

Mecz pomiędzy Hiszpanią i Arabią Saudyjską będzie dostępny także za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie streamingowej tvpsport.pl.

Hiszpania – Arabia Saudyjska: kursy bukmacherskie

Hiszpania Arabia Saudyjska Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 17:08

Hiszpania – Arabia Saudyjska: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Hiszpania – Arabia Saudyjska? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Hiszpania – Arabia Saudyjska? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (21 czerwca) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.