Haiti – Szkocja: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.04.2026)

20:06, 13. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Haiti zagra przeciwko Szkocji w meczu grupy C na mistrzostwach świata 2026. Rywalizacja na Gillette Stadium w Foxborough odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Scott McTominay
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Haiti – Szkocja: gdzie oglądać?

Haiti i Szkocja zmierzą się w meczu grupy C mistrzostw świata 2026, który zostanie rozegrany na Gillette Stadium w Foxborough. Les Grenadiers prowadzeni przez Sebastiena Migne wracają na mundial po długiej przerwie. W 1974 roku w RFN odpadli już po fazie grupowej. Dziś liderem zespołu jest Duckens Nazon, autor 44 goli w 78 występach w narodowych barwach.

Szkocja z kolei wraca na mundial po 28 latach przerwy, co samo w sobie jest ogromnym wydarzeniem dla kibiców z Wysp. Reprezentację od siedmiu lat prowadzi Steve Clarke, który zbudował stabilny i dobrze zorganizowany zespół. Jednym z kluczowych piłkarzy Tartanowej Armii jest Scott McTominay. Pomocnik SSC Napoli ma być jednym z motorów napędowych drużyny podczas turnieju.

Haiti – Szkocja: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Haiti a Szkocją będzie transmitowane na żywo w telewizji na antenie TVP 1. Starcie skomentują Marcin Feddek oraz Dawid Sut.

Haiti – Szkocja: stream online

Mecz Haiti – Szkocja będzie również dostępny w internecie. Rywalizację będzie można śledzić w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 3:00 polskiego czasu.

Haiti – Szkocja: sonda

Kto wygra mecz?

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Haiti – Szkocja: kursy bukmacherskie

Bukmacher Betclic wyraźnie wskazuje na reprezentację Szkocji jako faworyta meczu. Kurs na wygraną Szkotów wynosi około 1.55. Z kolei zwycięstwo Haiti można obstawić po kursie 5.90, a remis po kursie 4.25.

Haiti
Szkocja
5.75
4.50
1.53
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2026 18:59
Kiedy odbędzie się mecz Haiti – Szkocja?

Spotkanie rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00.

Gdzie obejrzeć spotkanie Haiti – Szkocja?

Mecz będzie transmitowany na antenie TVP 1, na portalu sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

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