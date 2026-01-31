Górnik – Piast, gdzie oglądać?
Sobotnie zmagania w ramach 19. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od interesującego starcia. A w nim Górnik Zabrze przed własną publicznością podejmie Piast Gliwice. Gospodarze przystąpią do tego spotkania jako wicelider tabeli.
Piast Gliwice natomiast ma za sobą kiepską jesień. Goście sobotniego starcia liczą, że udanie wrócą do gry po przerwie zimowej. Zadanie będzie jednak trudne, ponieważ to Górnik jest faworytem tego meczu. Nadchodząca rywalizacja w Zabrzu zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.
Górnik – Piast, transmisja w TV
Spotkanie Górnik Zabrze – Piast Gliwice obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3.
Górnik – Piast, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację obejrzysz również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.
Górnik – Piast, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Górnika 60%
- remisem 7%
- wygraną Piasta 33%
30+ Votes
Górnik – Piast, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Piasta Gliwice natomiast sięga nawet 3.45.
Mecz odbędzie się już w sobotę (31 grudnia) o godzinie 14:45.
