Górnik Zabrze w sobotnie popołudnie zagra z Piastem Gliwice w PKO Ekstraklasie. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Kryspin Szcześniak

Górnik – Piast, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 19. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od interesującego starcia. A w nim Górnik Zabrze przed własną publicznością podejmie Piast Gliwice. Gospodarze przystąpią do tego spotkania jako wicelider tabeli.

Piast Gliwice natomiast ma za sobą kiepską jesień. Goście sobotniego starcia liczą, że udanie wrócą do gry po przerwie zimowej. Zadanie będzie jednak trudne, ponieważ to Górnik jest faworytem tego meczu. Nadchodząca rywalizacja w Zabrzu zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Górnik – Piast, transmisja w TV

Spotkanie Górnik Zabrze – Piast Gliwice obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3.

Górnik – Piast, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację obejrzysz również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

Górnik – Piast, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Górnika

remisem

wygraną Piasta wygraną Górnika 60%

remisem 7%

wygraną Piasta 33% 30+ Votes

Górnik – Piast, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Piasta Gliwice natomiast sięga nawet 3.45.

Górnik Zabrze Piast Gliwice 2.25 3.20 3.50 Odds are subject to change. Last updated 31 stycznia 2026 13:58

Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – Piast Gliwice? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze internetowej Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Górnik Zabrze – Piast Gliwice? Mecz odbędzie się już w sobotę (31 grudnia) o godzinie 14:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.